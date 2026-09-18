کشف ۳۷۰ میلیارد ریال دارو و مکمل قاچاق در شیراز

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجواد خشنود گفت: در جریان بازرسی‌های انجام‌شده، داروهای مکشوفه به ارزش تقریبی ۲۰ میلیارد ریال و مکمل‌های قاچاق به ارزش حدود ۳۵۰ میلیارد ریال شناسایی و کشف شد.

وی افزود: این اقلام در دو انبار غیرمجاز مکمل و یک انبار دارو نگهداری می‌شد و بررسی‌های انجام‌شده نشان داد بخشی از فرآیند نگهداری، توزیع، عرضه و فروش این فرآورده‌ها از طریق سایت‌ها و بسترهای مختلف انجام می‌شده است.

معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی شیراز با اشاره به اجرای این طرح در راستای تشدید نظارت بر زنجیره تأمین فرآورده‌های سلامت‌محور گفت: این عملیات با همکاری نیروی انتظامی و مقام قضایی انجام شد و اقلام مکشوفه برای طی مراحل قانونی در اختیار مراجع ذی‌صلاح قرار گرفت.

خشنود با تأکید بر ضرورت صیانت از سلامت شهروندان بیان کرد: سلامت مردم خط قرمز نظام سلامت است و با افرادی که از طریق قاچاق، نگهداری و عرضه غیرمجاز دارو و مکمل، سلامت شهروندان را به خطر می‌اندازند، مطابق قانون برخورد خواهد شد.

وی از شهروندان خواست دارو را تنها از داروخانه‌های مجاز و تحت نظارت سازمان غذا و دارو تهیه کنند و افزود: خرید دارو و فرآورده‌های سلامت‌محور از منابع نامعتبر می‌تواند خطراتی مانند تقلبی یا قاچاق بودن محصول، شرایط نامناسب نگهداری و نبود اطمینان از کیفیت و اصالت فرآورده را به همراه داشته باشد.

معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی شیراز ادامه داد: شهروندان در صورت مشاهده موارد مشکوک از جمله قاچاق، نگهداری، توزیع، عرضه یا فروش غیرمجاز دارو و مکمل می‌توانند مراتب را از طریق سامانه ۱۹۰ وزارت بهداشت گزارش کنند.

خشنود در پایان با قدردانی از همکاری نیروی انتظامی، مقام قضایی و گزارش‌های مردمی، بر تداوم بازرسی‌های تخصصی و برخورد قانونی با قاچاقچیان و سودجویانی که سلامت مردم را تهدید می‌کنند، تأکید کرد.