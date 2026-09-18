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۲۷ شهریور ۱۴۰۵، ۱۵:۳۱

امام‌جمعه چابهار: اقتصاد کشور نیازمند مدیریت متخصص و متعهد است

امام‌جمعه چابهار: اقتصاد کشور نیازمند مدیریت متخصص و متعهد است

چابهار- امام‌جمعه چابهار با تأکید بر اهمیت مدیریت صحیح منابع اقتصادی، خواستار سپردن امور اقتصادی به افراد متعهد و متخصص شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدمحمد موسوی، در خطبه‌های نمازجمعه این هفته چابهار با تأکید بر اهمیت مدیریت صحیح منابع اقتصادی، خواستار سپردن امور اقتصادی به افراد متعهد و متخصص شد و مقابله با فشارهای اقتصادی را نیازمند برنامه‌ریزی و مدیریت متناسب دانست.

امام جمعه چابهار، با اشاره به اهمیت منابع مالی در اداره جامعه اظهار کرد: مسائل اقتصادی و منابع ملی باید در اختیار افراد متخصص و متعهد قرار گیرد و نباید امور اقتصادی به افراد فاقد صلاحیت سپرده شود.

وی با اشاره به تجربه‌های مدیریتی گذشته افزود: بخشی از زیرساخت‌ها و واحدهای تولیدی کشور در دوره‌هایی با تکیه بر مدیریت متعهد و انقلابی از رکود خارج شدند و به فعالیت بازگشتند.

حجت‌الاسلام موسوی با اشاره به آنچه جنگ اقتصادی دشمن خواند، بیان کرد: مقابله با فشارهای اقتصادی نیازمند برنامه‌ریزی منسجم و اتخاذ آرایش متناسب با شرایط است تا ظرفیت‌های اقتصادی کشور به شکل مؤثر مورد استفاده قرار گیرد.

تأکید بر حفظ امید و استفاده از ظرفیت‌های داخلی

امام‌جمعه چابهار در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ولادت امام حسن عسکری (ع)، شرایط دشوار زندگی آن حضرت را یادآور شد و گفت: فشارها و محدودیت‌ها نمی‌تواند مانع تحقق اراده الهی شود و انسان در شرایط دشوار نیز باید امید خود را حفظ کند.

وی افزود: جامعه نباید تحت تأثیر تبلیغات ناامیدکننده قرار گیرد و لازم است با شناخت واقعیت‌ها و استفاده از ظرفیت‌های داخلی، مسیر پیشرفت را دنبال کند.

حجت‌الاسلام موسوی همچنین با اشاره به تحولات منطقه و وضعیت جبهه‌های مقاومت، بر ضرورت حفظ انسجام و ایستادگی در برابر فشارهای خارجی تأکید کرد.

وی در ادامه با انتقاد از دیدگاه‌های مطرح‌شده درباره مذاکره با آمریکا، سیاست‌های این کشور را مورد نقد قرار داد و گفت: در ارزیابی روابط خارجی باید سوابق اقدامات و رفتار طرف‌های مقابل و میزان پایبندی آنان به تعهدات مورد توجه قرار گیرد.

امام‌جمعه چابهار در پایان با قدردانی از مردم و نیروهای مسلح، بر ضرورت حفظ انسجام داخلی، تقویت توان اقتصادی و استفاده از ظرفیت‌های کشور برای مقابله با فشارهای خارجی تأکید کرد.

کد مطلب 6950705

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