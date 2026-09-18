به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدمحمد موسوی، در خطبه‌های نمازجمعه این هفته چابهار با تأکید بر اهمیت مدیریت صحیح منابع اقتصادی، خواستار سپردن امور اقتصادی به افراد متعهد و متخصص شد و مقابله با فشارهای اقتصادی را نیازمند برنامه‌ریزی و مدیریت متناسب دانست.

امام جمعه چابهار، با اشاره به اهمیت منابع مالی در اداره جامعه اظهار کرد: مسائل اقتصادی و منابع ملی باید در اختیار افراد متخصص و متعهد قرار گیرد و نباید امور اقتصادی به افراد فاقد صلاحیت سپرده شود.

وی با اشاره به تجربه‌های مدیریتی گذشته افزود: بخشی از زیرساخت‌ها و واحدهای تولیدی کشور در دوره‌هایی با تکیه بر مدیریت متعهد و انقلابی از رکود خارج شدند و به فعالیت بازگشتند.

حجت‌الاسلام موسوی با اشاره به آنچه جنگ اقتصادی دشمن خواند، بیان کرد: مقابله با فشارهای اقتصادی نیازمند برنامه‌ریزی منسجم و اتخاذ آرایش متناسب با شرایط است تا ظرفیت‌های اقتصادی کشور به شکل مؤثر مورد استفاده قرار گیرد.

تأکید بر حفظ امید و استفاده از ظرفیت‌های داخلی

امام‌جمعه چابهار در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ولادت امام حسن عسکری (ع)، شرایط دشوار زندگی آن حضرت را یادآور شد و گفت: فشارها و محدودیت‌ها نمی‌تواند مانع تحقق اراده الهی شود و انسان در شرایط دشوار نیز باید امید خود را حفظ کند.

وی افزود: جامعه نباید تحت تأثیر تبلیغات ناامیدکننده قرار گیرد و لازم است با شناخت واقعیت‌ها و استفاده از ظرفیت‌های داخلی، مسیر پیشرفت را دنبال کند.

حجت‌الاسلام موسوی همچنین با اشاره به تحولات منطقه و وضعیت جبهه‌های مقاومت، بر ضرورت حفظ انسجام و ایستادگی در برابر فشارهای خارجی تأکید کرد.

وی در ادامه با انتقاد از دیدگاه‌های مطرح‌شده درباره مذاکره با آمریکا، سیاست‌های این کشور را مورد نقد قرار داد و گفت: در ارزیابی روابط خارجی باید سوابق اقدامات و رفتار طرف‌های مقابل و میزان پایبندی آنان به تعهدات مورد توجه قرار گیرد.

امام‌جمعه چابهار در پایان با قدردانی از مردم و نیروهای مسلح، بر ضرورت حفظ انسجام داخلی، تقویت توان اقتصادی و استفاده از ظرفیت‌های کشور برای مقابله با فشارهای خارجی تأکید کرد.