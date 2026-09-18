به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین محمد عباسی ارشد، در خطبه های نمازجمعه این هفته بزمان، با اشاره به اقدامات تروریستی اخیر و شهادت علمای اهلسنت، بر ضرورت حفظ وحدت و همدلی مردم تأکید کرد و خواستار رسیدگی مسئولان به مشکلات خدماتی و رفاهی شهر شد.
امام جمعه بزمان با اشاره به اهداف دشمنان از جنگ و اقدامات تروریستی اظهار کرد: یکی از اهداف دشمن مقابله با اسلام و انقلاب و ایجاد تفرقه در میان مردم بوده است و امروز نیز ترورهای کور و اقدامات ناجوانمردانه با هدف ایجاد شکاف میان مسلمانان دنبال میشود.
وی افزود: شهادت افرادی همچون مولوی عبدالواحد ریگی و مولوی محمدیوسف گرگیج نباید موجب تفرقه میان مردم شود، بلکه حفظ همدلی و اتحاد ملی میتواند نقشه دشمنان برای ایجاد اختلاف را خنثی کند.
حجتالاسلام عباسی ارشد با تأکید بر ضرورت پرهیز از انتشار سخنان نادرست نیز گفت: حفظ آبروی مؤمنان و اطمینان از صحت مطالب پیش از نقل آنها، از وظایف مهم اجتماعی و اخلاقی مردم است.
مطالبه برای رفع مشکلات آب و نانواییهای بزمان
امامجمعه بزمان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مشکلات خدمات شهری، خواستار توجه جدی مسئولان به نیازهای روزمره مردم شد.
وی با اشاره به مشکلات موجود در تأمین آب و وضعیت نانواییها اظهار کرد: مردم بزمان نباید برای تهیه نان ساعتها در صف بمانند یا چند شبانهروز با مشکل قطعی آب مواجه باشند.
حجتالاسلام عباسی ارشد افزود: مسئولان باید با پیگیری و تلاش بیشتر، مشکلات رفاهی و خدماتی شهروندان را برطرف کنند و تأمین نیازهای اساسی مردم را در اولویت قرار دهند.
امامجمعه بزمان همچنین با تبریک پیشاپیش آغاز سال تحصیلی، از دانشآموزان و معلمان خواست با برنامهریزی و تلاش بیشتر، زمینه رشد علمی و تربیتی نسل آینده را فراهم کنند.وی در پایان بر ضرورت توجه همزمان به مسائل اجتماعی، آموزشی و خدماتی مردم تأکید کرد.
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