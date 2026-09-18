به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین جلیل جلیلی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته اهر با گرامیداشت هفته دفاع مقدس، به بررسی زمینه‌های آغاز جنگ تحمیلی و عوامل پیروزی ملت ایران پرداخت.

وی اظهار کرد: آغاز جنگ تحمیلی حاصل مجموعه‌ای از عوامل داخلی و خارجی بود؛ ضعف‌های مدیریتی و ناهماهنگی‌های داخلی در آستانه جنگ، نگرانی قدرت‌های خارجی از گسترش انقلاب اسلامی و جاه‌طلبی صدام، زمینه را برای آغاز تجاوز به ایران فراهم کرد.

امام جمعه اهر افزود: برخی قدرت‌های خارجی با تحریک صدام، او را به ابزاری برای پیشبرد اهداف خود در منطقه تبدیل کردند و همین مسئله موجب شکل‌گیری جنگی شد که دشمن تصور می‌کرد در مدت کوتاهی به نتیجه خواهد رسید.

جلیلی با اشاره به عوامل پیروزی ایران در هشت سال دفاع مقدس گفت: رهبری امام خمینی(ره)، ایمان و توکل مردم به خدا، وحدت و انسجام ملی و روحیه ایثار و شهادت، از عوامل اصلی ایستادگی و پیروزی ملت ایران در آن دوران بود.

وی ادامه داد: دشمنی که تصور می‌کرد می‌تواند در مدت کوتاهی به تهران برسد، هشت سال درگیر جنگ شد و در نهایت بدون دستیابی به اهداف خود مجبور به عقب‌نشینی شد و حتی یک وجب از خاک کشور نیز به دشمن واگذار نشد.

امام جمعه اهر با بیان اینکه ماهیت تهدیدها تغییر نکرده و تنها ابزارهای دشمن متفاوت شده است، گفت: در گذشته صدام به عنوان ابزار جنگ نیابتی وارد میدان شد و امروز نیز دشمنان از ابزارهایی مانند فشار اقتصادی، تحریم، جنگ شناختی و تهدید نظامی استفاده می‌کنند.

وی افزود: در جنگ اخیر نیز دشمن تصور کرد با هدف قرار دادن رهبر و فرماندهان، ساختار کشور دچار فروپاشی می‌شود، اما حضور مردم و تشییع گسترده رهبر شهید نشان داد پیوند مردم و ولایت همچنان مستحکم است.

دفاع از کشور در قالب جنگ ترکیبی ادامه دارد

جلیلی با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از تجربه دفاع مقدس در شرایط امروز تصریح کرد: دشمن در قالب جنگ ترکیبی تلاش می‌کند از درون جامعه به اهداف خود برسد و مقابله با این رویکرد نیازمند حفظ وحدت و انسجام ملی، تبعیت از رهبری، تقویت روحیه جهادی، صرفه‌جویی و توجه به مواسات است.

وی خاطرنشان کرد: دفاع از کشور و ارزش‌ها محدود به یک دوره تاریخی نیست و امروز نیز ملت ایران در میدان دفاع از دین، عزت، تمامیت ارضی و منافع ملی قرار دارد.

امام جمعه اهر در بخش دیگری از خطبه‌های خود با موضوع آسیب‌های عادی شدن گناه در جامعه اظهار کرد: یکی از خطرهای جدی برای جوامع اسلامی، از بین رفتن حساسیت مردم نسبت به گناه است.

وی با اشاره به تجربه تاریخی اندلس افزود: جامعه اسلامی اندلس پس از قرن‌ها حضور و برخورداری از پیشینه علمی و فرهنگی، به دلیل اختلافات و فساد از درون تضعیف شد و در نهایت سقوط کرد.

جلیلی با تشریح روند عادی‌سازی گناه گفت: این روند می‌تواند از تعجب نسبت به یک رفتار نادرست آغاز شود، سپس با تکرار و گسترش آن، به عادی شدن و در نهایت تبدیل شدن به یک هنجار اجتماعی منجر شود.

وی نسبت به کاهش حساسیت جامعه نسبت به برخی ناهنجاری‌های فرهنگی و اجتماعی هشدار داد و افزود: جامعه مؤمن باید نسبت به گناه حساس باشد و اجازه ندهد رفتارهای نادرست به تدریج عادی و پذیرفته شوند.

ضرورت تقویت فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر

امام جمعه اهر با اشاره به آموزه‌های دینی درباره جایگاه حیا و ایمان، ریشه بی‌توجهی به برخی ارزش‌های اخلاقی را فاصله گرفتن از آموزه‌های دینی و فرهنگ اهل بیت(ع) دانست.

وی تأکید کرد: دشمن می‌تواند از کاهش حساسیت جامعه نسبت به گناه برای تضعیف بنیان‌های فرهنگی استفاده کند و از این رو باید نسبت به این موضوع هوشیار بود.

جلیلی در پایان با تأکید بر مسئولیت عمومی در قبال سلامت اخلاقی جامعه گفت: جامعه ایمانی جامعه‌ای است که نسبت به گناه بی‌تفاوت نیست و اجازه نمی‌دهد ناهنجاری‌ها به رفتارهای عادی تبدیل شوند؛ بنابراین باید فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر با شیوه صحیح و مسئولانه مورد توجه قرار گیرد.