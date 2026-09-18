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۲۷ شهریور ۱۴۰۵، ۱۵:۳۴

امام جمعه اهر: درس‌های دفاع مقدس راهبرد مقاومت امروز است

امام جمعه اهر: درس‌های دفاع مقدس راهبرد مقاومت امروز است

اهر- امام جمعه اهر با اشاره به درس‌های دفاع مقدس گفت: وحدت، تبعیت از رهبری و روحیه مقاومت، راهبرد ملت ایران در برابر تهدیدهای امروز است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین جلیل جلیلی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته اهر با گرامیداشت هفته دفاع مقدس، به بررسی زمینه‌های آغاز جنگ تحمیلی و عوامل پیروزی ملت ایران پرداخت.

وی اظهار کرد: آغاز جنگ تحمیلی حاصل مجموعه‌ای از عوامل داخلی و خارجی بود؛ ضعف‌های مدیریتی و ناهماهنگی‌های داخلی در آستانه جنگ، نگرانی قدرت‌های خارجی از گسترش انقلاب اسلامی و جاه‌طلبی صدام، زمینه را برای آغاز تجاوز به ایران فراهم کرد.

امام جمعه اهر افزود: برخی قدرت‌های خارجی با تحریک صدام، او را به ابزاری برای پیشبرد اهداف خود در منطقه تبدیل کردند و همین مسئله موجب شکل‌گیری جنگی شد که دشمن تصور می‌کرد در مدت کوتاهی به نتیجه خواهد رسید.

جلیلی با اشاره به عوامل پیروزی ایران در هشت سال دفاع مقدس گفت: رهبری امام خمینی(ره)، ایمان و توکل مردم به خدا، وحدت و انسجام ملی و روحیه ایثار و شهادت، از عوامل اصلی ایستادگی و پیروزی ملت ایران در آن دوران بود.

وی ادامه داد: دشمنی که تصور می‌کرد می‌تواند در مدت کوتاهی به تهران برسد، هشت سال درگیر جنگ شد و در نهایت بدون دستیابی به اهداف خود مجبور به عقب‌نشینی شد و حتی یک وجب از خاک کشور نیز به دشمن واگذار نشد.

امام جمعه اهر با بیان اینکه ماهیت تهدیدها تغییر نکرده و تنها ابزارهای دشمن متفاوت شده است، گفت: در گذشته صدام به عنوان ابزار جنگ نیابتی وارد میدان شد و امروز نیز دشمنان از ابزارهایی مانند فشار اقتصادی، تحریم، جنگ شناختی و تهدید نظامی استفاده می‌کنند.

وی افزود: در جنگ اخیر نیز دشمن تصور کرد با هدف قرار دادن رهبر و فرماندهان، ساختار کشور دچار فروپاشی می‌شود، اما حضور مردم و تشییع گسترده رهبر شهید نشان داد پیوند مردم و ولایت همچنان مستحکم است.

دفاع از کشور در قالب جنگ ترکیبی ادامه دارد

جلیلی با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از تجربه دفاع مقدس در شرایط امروز تصریح کرد: دشمن در قالب جنگ ترکیبی تلاش می‌کند از درون جامعه به اهداف خود برسد و مقابله با این رویکرد نیازمند حفظ وحدت و انسجام ملی، تبعیت از رهبری، تقویت روحیه جهادی، صرفه‌جویی و توجه به مواسات است.

وی خاطرنشان کرد: دفاع از کشور و ارزش‌ها محدود به یک دوره تاریخی نیست و امروز نیز ملت ایران در میدان دفاع از دین، عزت، تمامیت ارضی و منافع ملی قرار دارد.

امام جمعه اهر در بخش دیگری از خطبه‌های خود با موضوع آسیب‌های عادی شدن گناه در جامعه اظهار کرد: یکی از خطرهای جدی برای جوامع اسلامی، از بین رفتن حساسیت مردم نسبت به گناه است.

وی با اشاره به تجربه تاریخی اندلس افزود: جامعه اسلامی اندلس پس از قرن‌ها حضور و برخورداری از پیشینه علمی و فرهنگی، به دلیل اختلافات و فساد از درون تضعیف شد و در نهایت سقوط کرد.

جلیلی با تشریح روند عادی‌سازی گناه گفت: این روند می‌تواند از تعجب نسبت به یک رفتار نادرست آغاز شود، سپس با تکرار و گسترش آن، به عادی شدن و در نهایت تبدیل شدن به یک هنجار اجتماعی منجر شود.

وی نسبت به کاهش حساسیت جامعه نسبت به برخی ناهنجاری‌های فرهنگی و اجتماعی هشدار داد و افزود: جامعه مؤمن باید نسبت به گناه حساس باشد و اجازه ندهد رفتارهای نادرست به تدریج عادی و پذیرفته شوند.

ضرورت تقویت فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر

امام جمعه اهر با اشاره به آموزه‌های دینی درباره جایگاه حیا و ایمان، ریشه بی‌توجهی به برخی ارزش‌های اخلاقی را فاصله گرفتن از آموزه‌های دینی و فرهنگ اهل بیت(ع) دانست.

وی تأکید کرد: دشمن می‌تواند از کاهش حساسیت جامعه نسبت به گناه برای تضعیف بنیان‌های فرهنگی استفاده کند و از این رو باید نسبت به این موضوع هوشیار بود.

جلیلی در پایان با تأکید بر مسئولیت عمومی در قبال سلامت اخلاقی جامعه گفت: جامعه ایمانی جامعه‌ای است که نسبت به گناه بی‌تفاوت نیست و اجازه نمی‌دهد ناهنجاری‌ها به رفتارهای عادی تبدیل شوند؛ بنابراین باید فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر با شیوه صحیح و مسئولانه مورد توجه قرار گیرد.

کد مطلب 6950753

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