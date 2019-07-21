حوزه برای مبارزه با هنجارشکنی در قم اقدامات مطلوبی انجام دهد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله علیرضا اعرافی ظهر یکشنبه در جلسه ستاد امر به معروف و نهی از منکر که در مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه برگزار شد، با اشاره به لزوم امضای تفاهم نامه با ستاد امر به معروف و نهی از منکر بیان کرد: با این اقدام باید تولید فکر، تبلیغ و فرهنگ سازی در زمینه امر به معروف و نهی از منکر به صورت یک برنامه پنج ساله انجام شود.

وی با بیان اینکه قم در مبارزه با هنجارشکنی‌ها دارای جایگاه ویژه‌ای است، تصریح کرد: این امر همیشه از سوی مقام معظم رهبری و مراجع تقلید مورد تأکید قرار گرفته است.

عضو فقهای شورای نگهبان با بیان اینکه حوزه باید در راستای مبارزه با هنجار شکنی در قم اقدامات مطلوبی را انجام دهد، افزود: حوزه علمیه به ایراداتی که در این زمینه وجود دارد حساس باشد و نقش خود را به صورت علمی و جامع ایفا کند.

وی تأکید کرد: وظایفی که با همکاری با ستاد امر به معروف و نهی از منکر تعیین شده باید به خوبی مورد توجه قرار بگیرد و به نحو احسن به انجام برسد.

آیت الله اعرافی با اشاره به ضرورت توجه به مباحث نظری در حوزه امر به معروف و نهی از منکر، افزود: انجام امر به معروف و نهی از منکر باید با مطالعات اجتماعی همراه باشد که این مطالعات اجتماعی برای تشخیص مصادیق مورد نیاز است.

وی امر به معروف و نهی از منکر را موتور پیشران دیگر فرائض دینی دانست و تصریح کرد: حوزه در زمینه امر به معروف و نهی از منکر دارای مأموریت است که از آن جمله می‌توان به این موارد اشاره کرد که ابتدا خودمان به این امر توجه کنیم، دوم اینکه سازنده دستگاه سازماندهی شده است، سوم اینکه حوزه، مطالبه‌گری از دستگاه‌ها است.

امام جمعه قم با بیان اینکه متأسفانه نهادهای دولتی در راستای تحقق اهداف سند مشخص شده پای کار نیامده‌اند، گفت: امیدواریم با تعاملات بیشتر شاهد گسترش امر به معروف و نهی از منکر باشیم.

وی ادامه داد: مسئله حجاب باید مورد توجه بسیار قرار گیرد اما علاوه بر این نباید رشوه، ربا و غیره را نیز نادیده گرفت.