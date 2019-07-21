انتخابات پارلمانی اوکراین؛ امید «زلنسکی» به کسب اکثریت آراء چیست؟

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یورونیوز، شهروندان اوکراین امروز یکشنبه پای صندوق‌های رأی رفتند تا با شرکت در انتخابات زودهنگام پارلمانی، ترکیب پارلمان آینده اوکراین را مشخص کنند.

«ولادیمیر زلنسکی» رئیس جمهوری جدید اوکراین بلافاصله پس از سوگند یاد کردن، مجلس این کشور را منحل کرد و خواستار برگزاری انتخابات پارلمانی پیش از موعد شده بود.

رئیس جمهوری جدید اوکراین از نمایندگان پارلمان این کشور خواسته تا بدون تأخیر، دو قانون اخلاقی نمودن حیات سیاسی را به تصویب برسانند. یکی از این قوانین، مربوط به لغو مصونیت پارلمانی نمایندگان و دیگری ممنوعیت هرگونه ثروت اندوزی شخصی غیر قانونی است.

حزب ولادیمیر زلنسکی که «خدمتگزاران مردم» نام دارد امیدوار است با کسب اکثریت پارلمانی قدرت خود را تحکیم کند و با پارلمانی همسو برنامه‌های خود برای تغییر در این کشور را به اجرا بگذارد.

نظرسنجی‌ها در اوکراین نشان می هد که حزب او اکثریت پارلمانی را کسب خواهد کرد اما ممکن است اکثریت قدرتمندی در پارلمان آینده نداشته باشد و بنابراین ولادیمیر زلنسکی به احتمال زیاد نیازمند ائتلاف با احزاب دیگر اوکراین برای تشکیل دولت است.

در انتخابات پارلمان اوکراین یک حزب جدید دیگر نیز پا به میدان گذاشته است که «هولوس» (یعنی صدا) نام دارد و رهبر آن سویاتوسلاو واکارچوک یک خواننده اوکراینی است. از این حزب بعنوان حزبی یاد می‌شود که اگر بتواند تعداد کافی نماینده به پارلمان بفرستد، به طور بالقوه می‌تواند به عنوان نیرویی برای ائتلاف با حزب «خدمتگزاران مردم» عمل کند.

در این انتخابات حزب قدیمی «پلاتفرم اپوزیسیون» که از طرفداران ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری سابق هستند هم حضور دارند.

حزب «بلوک پترو پوروشنکو» که حامیان رئیس جمهوری پیشین اوکراین هستند، «جبهه مردمی» به رهبری آرسنی یاتسنیوک (نخست وزیر پیشین) و حزب «سرزمین پدری» به رهبری یولیا تیموشنکو نیز در این انتخابات حضور دارند؛ اما به نظر می‌رسد در اقلیت باشند.