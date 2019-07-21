همایش ملی هویت کودکان ایران اسلامی آبان ماه در قزوین برگزار میشود

به گزارش خبرنگار مهر، در راستای برگزاری دومین همایش ملی هویت کودکان ایران اسلامی در دوره پیش دبستانی در آبان ماه سال جاری در قزوین و ضرورت همکاری دستگاه های اجرایی استان با اداره کل آموزش وپرورش، یکشنبه شب در جلسه‌ای که در استانداری قزوین برگزار شد تفاهم نامه ۱۰ دستگاه اجرایی که در همایش مشارکت خواهند داشت مبادله و امضا شد تا هماهنگی امور بیشتر شود.

در این جلسه تفاهم نامه شهرداری، اداره کل تبلیغات اسلامی، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، صداوسیمای مرکز استان، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، دانشگاه آزاد اسلامی، حوزه علمیه و سپاه امضا شد.

خیرالله رحمانی در جلسه هماهنگی برگزاری همایش هویت کودکان ایرانی اسلامی اظهارداشت: یکی از دغدغه‌های ما شکل گیری هویت ایرانی و اسلامی در سنین کودک است و با این دغدغه موضوع آشنایی کودکان با هویت ایرانی و اسلامی در دستور کار قرار گرفت.

وی بیان کرد: چند پیش همایش با همین موضوع در استان برگزار کرده ایم و روند جلسات بسیار خوب و مطلوب است و با حمایت استاندار، معاونان و مدیران دستگاه‌های اجرایی امیدواریم این همایش در سطح شایسته ای برگزار شود.

مدیرکل آموزش و پرورش استان قزوین اظهار داشت: برگزاری همایش هویت ایرانی و اسلامی کودک بهانه‌ای است تا در فضایی در آموزش و پرورش ایجاد شود تا بتوانیم از همه ظرفیت‌ها برای تقویت هویت اسلامی در کودکان استفاده کنیم.

رحمانی گفت: همایش هویت ایرانی اسلامی در کودکان روزهای ۲۲ و ۲۳ آبان ماه با حضور میهمانانی از ۳۲ استان کشور برگزار خواهد شد.

در ادامه مرتضی موسی خانی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین گفت: یکی از بحران‌های جدی موضوع هویت در کودکان است لذا باید با آسیب شناسی بتوان دنبال راهکار بود تا کارها به نتیجه برسد.

موسی خانی یادآور شد: موضوع هویت در کودکان باید به صورت تخصصی برگزار شود و بهتر است از صاحب نظران و متخصصان تعلیم و تربیت و روان شناسان برای غنای همایش استفاده شود.

وی اضافه کرد: آمادگی داریم همه امکانات خود را در اختیار آموزش و پرورش استان قرار دهیم تا این حرکت فرهنگی و مهم بخوبی و شایستگی برگزار شود.

حمیدرضا خانپور مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان قزوین هم گفت: چون کودکان مهندسان جامعه و آینده سازان کشورند باید بتوانیم در سنین کودکی آنها را با مشاغل مختلف آشنا کنیم تا انتخاب درستی در این زمینه داشته باشند.

وی اظهار داشت: آماده برگزاری تورهای صنعتی برای شرکت کنندگان در همایش و نیز تدارک بازدید از واحدهای صنعتی و نمایشگاه دائمی و آشنایی آنها با حرف گوناگون هستیم.

در این جلسه تفاهم نامه دستگاه‌های مجری و همکار با اداره کل آموزش و پرورش استان در برگزاری همایش ملی هویت کودکان ایران اسلامی در دوره پیش دبستانی به تفکیک هر دستگاه اجرایی مبادله شد و نمایندگان دستگاه های اجرایی حاضر در جلسه پیشنهادات اصلاحی خود را به منظور همکاری بهتر در خصوص برگزاری دومین همایش ملی هویت کودکان ایران اسلامی مطرح کردند.