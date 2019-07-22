کمبود داروی «بیزوپرولول» برطرف نشد / بیماران سرگردانند

به گزارش خبرنگار مهر، طی هفته‌های اخیر با مراجعه بیماران دچار نامنظمی تپش قلب از جمله بیماران خاص که دارای مشکل «اِی تک» هستند؛ داروخانه‌ها از نبود داروی آلمانی بیزوپرولول با نام تجاری «کُن کور» خبر می‌دهند که این موضوع موجب سرگردانی بیماران شده است.

یکی از داروخانه داران شیرازی در گفت و گو با خبرنگار مهر می‌گوید: قرار بود نمونه خارجی این محصول که پیش‌تر توزیع می‌شد، تا نیمه‌های تیرماه دوباره در چرخه توزیع قرار گیرد، اما تاکنون چنین اتفاقی نیفتاده است.

این داروخانه دار که نخواست نامش برده شود، گفت: داروی یادشده مشتری بسیاری دارد، اما با توجه به اینکه بیمه‌ها حتی مشابه ایرانی آن‌را هم که توسط داروسازی‌های داخلی تولید می‌شود متقبل نمی‌شوند و این موضوع باعث شده همه بیماران دچار نامنظمی تپش قلب در داروخانه‌ها به دنبال این محصول بگردند.

وی با تأیید اینکه بیمه‌های درمانی هنوز دستورالعملی برای پرداخت فرانشیز این دارو ابلاغ نکرده‌اند، گفت: اغلب بیماران قلبی با نمونه خارجی هیچ مشکلی نداشته‌اند.

این در حالیست که پی گیری خبرنگار مهر برای کسب اطلاع از چگونگی توزیع داروی بیزوپرولول تاکنون نتیجه نداده و هر دو شماره سامانه پاسخگویی مشکلات دارویی ۱۴۹۰ و سامانه پیامکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز راهکاری پیش پای بیماران نمی‌گذارند.

به گفته یکی از بیماران دارای نارسایی قلبی، بارها طی تماس با این سامانه‌ها پاسخی دریافت نکرده و برای تأمین این دارو که در انواع ۲.۵، ۵ و ۱۰ میلی گرمی تولید می‌شود دچار مشکل است.

در مراجعه خبرنگار مهر به داروخانه‌های سطح شهر شیراز متأسفانه اغلب این مراکز داروی «کُن کور» را ندارند.

یکی دیگر از داروخانه داران شیرازی هم با توجه به اینکه داروی یادشده به شکل روکش دار است، گفت: بیمارانی که ناچارند نمونه ۲.۵ میلی گرمی این دارو را مصرف کنند با توجه به اینکه توصیه می‌شود داروهای روکش دار به نیم یا یک چهارم تقسیم نشوند، ناچار هستند علیرغم این توصیه، نمونه ۵ میلی گرمی و ۱۰ میلی گرمی آن را خریداری و مصرف کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، بیزوپرولول (Bisoprolol) بانام تجاری کاردیکور٬ ساندوز٬ تِوا٬ دارویی از دسته بتابلاکرهای انتخابی است که در درمان بیماری قلبی عروقی بکار می‌رود؛ این دارو در فهرست سازمان بهداشت جهانی٬ در دسته داروهای اساسی و حیاتی قرار دارد.