به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام‌والمسلمین کاویانی راد اظهار کرد: تبیین مفاهیم علمی در حوزه ایثار و شهادت و رصد راهکارهای علمی برای بهره‌برداری در بخش‌های عملیاتی و اجرایی دستگاه‌ها و سازمان‌های خدمت‌رسان به فرهنگ ایثار و شهادت و بسترسازی علمی برای استفاده حداکثری از مقوله ایثار و شهادت در توسعه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی کشور و همچنین جلب و تسهیل همکاری اساتید دانشگاهی، نخبگان و اندیشمندان حوزه‌های مختلف برای پرداختن به موضوعات مرتبط با ایثارگران، فرهنگ ایثار و شهادت و موضوعات سازمانی بنیاد شهید از مهم‌ترین اهداف فصلنامه علمی «شاهد اندیشه» است.

وی افزود: فصلنامه شاهد اندیشه در گروه مجلات شاهد در حالی قدم در عرصه مطبوعات می‌گذارد که جای خالی آن در بخش مطبوعات علمی کشور کاملاً محسوس بود، نشریه‌ای که باهدفی بزرگ به‌منظور انتشار دستاوردها، نتایج تحقیقات، توسعه علمی و ترویج فرهنگ شهادت در زمینه‌های مرتبط با انقلاب اسلامی، دفاع مقدس، خانواده معظم شهدا و ایثارگران و… منتشر خواهد شد.

معاون فرهنگی و آموزشی بنیاد در پایان خاطر نشان کرد: «شاهد اندیشه» به‌عنوان نشریه تخصصی معاونت فرهنگی و آموزشی بنیاد و به صاحب‌امتیازی بنیاد شهید و امور ایثارگران منتشر خواهد شد و در نخستین اقدام فرایند اینترنتی ثبت‌نام را برای جامعه علمی کشور فراهم نموده است و اعضا هیئت علمی دانشگاه‌ها، دانشجویان، پژوهشگران و بویژه نخبگان شاهد و ایثارگر می‌توانند از طریق درگاه اینترنتی www.shahedeandisheh.ir و مطالعه ضوابط علمی فصلنامه، مقالات و پژوهش‌های خود را محورهای موضوعی ارسال کنند.