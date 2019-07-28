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۶ مرداد ۱۳۹۸، ۱۴:۴۳

در آبان‌ماه سال جاری؛

امیررضا کوهستانی برای «شنیدن» به ژاپن می‌رود/ پایان تور برزیل

امیررضا کوهستانی برای «شنیدن» به ژاپن می‌رود/ پایان تور برزیل

نمایش «شنیدن» به نویسندگی و کارگردانی امیررضا کوهستانی آبان ماه سال جاری در کشور ژاپن به صحنه می‌رود.

به گزارش خبرنگار مهر، امیررضا کوهستانی نویسنده و کارگردان تئاتر ایران که در عرصه بین‌المللی نیز حضور مستمری داشته است، نمایش‌های تولید شده توسط گروه تئاتر «مهر» را در کشورها و فستیوال‌های مختلف به صحنه می‌برد.

این کارگردان در آخرین تور اجرای بین‌المللی خود، نمایش «شنیدن» را در تیرماه سال جاری در کشور برزیل و در ۲ شهر به صحنه برد.

قرار است نمایش «شنیدن» در آبان‌ماه سال جاری در ادامه تور اجراهای بین‌المللی گروه «مهر»، در شهر کیوتوی کشور ژاپن روی صحنه برود.

«شنیدن» تیر و مرداد سال ۹۴ و با حضور الهام کردا، مهین صدری، مونا احمدی و آیناز آذرهوش در سالن چهارسوی مجموعه تئاتر شهر اجرای عمومی خود را سپری کرد.

کد مطلب 4678233
فریبرز دارایی

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