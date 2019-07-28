به گزارش خبرنگار مهر، امیررضا کوهستانی نویسنده و کارگردان تئاتر ایران که در عرصه بین‌المللی نیز حضور مستمری داشته است، نمایش‌های تولید شده توسط گروه تئاتر «مهر» را در کشورها و فستیوال‌های مختلف به صحنه می‌برد.

این کارگردان در آخرین تور اجرای بین‌المللی خود، نمایش «شنیدن» را در تیرماه سال جاری در کشور برزیل و در ۲ شهر به صحنه برد.

قرار است نمایش «شنیدن» در آبان‌ماه سال جاری در ادامه تور اجراهای بین‌المللی گروه «مهر»، در شهر کیوتوی کشور ژاپن روی صحنه برود.

«شنیدن» تیر و مرداد سال ۹۴ و با حضور الهام کردا، مهین صدری، مونا احمدی و آیناز آذرهوش در سالن چهارسوی مجموعه تئاتر شهر اجرای عمومی خود را سپری کرد.