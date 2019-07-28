فینال لیگ تیراندازی در خراسان رضوی برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از پایگاه خبری اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی، در این رقابت‌ها که در محل سالن شهید بهشتی برگزار شد، ۳۲ تیرانداز در دو رشته تفنگ و تپانچه بادی با یکدیگر به رقابت پرداختند.

در پایان در رشته تفنگ بادی در بخش بانوان، هدیه عطار حسینی، مریم فروغ نیا و نسترن جلائیان و در بخش آقایان، مسعود کشمیری، مرتضی مرادپور و سجاد کشتانیان جایگاه اول تا سوم را به خود اختصاص دادند.

همچنین در رشته تپانچه بادی در بخش بانوان، عارفه جانگداز، بهاره زمانیان و محدثه بمانیان و در بخش آقایان، روح ا.. شوشتری، امیر محمد سروش و محمود سبحانی به ترتیب مقام اول تا سوم را کسب کردند