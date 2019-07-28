معرفی مدیرکل جدید تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام دکتر مهدی طاهری طی مراسمی به عنوان مدیرکل جدید تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری معرفی می‌شود.

این آئین با حضور حجت الاسلام محمد قمی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی و حجت الاسلام نکونام نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه شهرکرد سه شنبه هشتم مرداد ۹۸ در تالار همایش بلاغ اداره کل تبلیغات اسلامی استان برگزار می‌شود.

حجت الاسلام مهدی طاهری دانش آموخته سطح چهار حوزه علمیه قم و دارای دکترای فلسفه سیاسی اسلامی و عضو بنیاد ملی نخبگان کشور است.

شرکت در دروس خارج حضرات آیات وحید خراسانی، جوادی آملی، سبحانی، هاشمی شاهرودی و اراکی، ۱۰ سال مدیریت گروه تبلیغی جهادی، ۱۵ سال تدریس و تبلیغ در دانشگاه‌ها در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد،، تدریس در سطوح عالی حوزه و ۲۰ سال تبلیغ دین در مناطق مختلف کشور از سوابق حجت الاسلام دکتر مهدی طاهری است.

مبلغ نمونه کشوری، استاد نمونه طرح ولایت دانشجویی، مؤلف ۱۵ عنوان کتاب و مقاله تخصصی، تحسین شده در بیستمین کتاب سال حوزه، و پنج سال مدیریت گروه‌های متعدد پژوهشی ملی و بین المللی از دیگر سوابق حجت الاسلام طاهری است.