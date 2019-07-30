ارائه قبوض با کارپوشه ملی/ رشد ۱۲۰درصدی سرویس های خرید اینترنتی

به گزارش خبرنگار مهر، حسین نعمتی، معاون وزیر ارتباطات و مدیرعامل شرکت ملی پست امروز (سه‌شنبه ۸ مرداد ماه) در مراسم امضای تفاهمنامه کارپوشه ملی ایرانیان با سازمان فناوری اطلاعات ایران، گفت: در راستای سیاست‌های کلان وزارت ارتباطات در تحقق ایران هوشمند، فعالیت‌های مؤثری در حال انجام است که یکی از آنها تعریف ۱۰۰ پروژه با مشارکت بخش خصوصی و استارت‌آپ‌ها در راستای ارائه خدمات با کیفیت به مردم است.

وی ایجاد کارپوشه ملی ایرانیان را استفاده از بستر الکترونیکی برای تبادل خدمات دولت عنوان کرد که ثمره آن رفاه و آسایش مردم خواهد بود و گفت: از طریق این طرح، مکاتبات و خدمات الکترونیکی دولت به مردم در بستر اپلیکیشن‌ها و به صورت آنلاین ارائه می‌شود.

نعمتی تأکید کرد: این پروژه در راستای بند ۳ ماده ۶۷ قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر قانون انتشار اطلاعات آزاد اجرایی می‌شود تا همه دستگاه‌های دولتی، خدمات قابل ارائه خود را از این بستر در اختیار مردم قرار دهند.

معاون وزیر ارتباطات با بیان اینکه زیرساخت‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری این طرح فراهم شده است، اضافه کرد: امیدواریم با همکاری و همپوشانی با سازمان فناوری اطلاعات، بتوانیم این خدمات را به مردم ارائه کنیم.

وی با اشاره به اینکه رویکرد «پست‌نامه» تغییر کرده و امروز شاهد خرید و فروش اینترنتی و خدمات الکترونیکی هستیم، تصریح کرد: طی یک سال گذشته سرویس‌های مرتبط با خرید و فروش اینترنتی در کشور، بیش از ۱۲۰ درصد رشد داشته است و ما امیدواریم تفاهمنامه کارپوشه ملی ایرانیان، باعث ارائه خدمات الکترونیکی بیشتری به مردم شود.

نعمتی با اشاره به تذکر وزیر ارتباطات برای حذف قبوض خدماتی در سطح کشور گفت: امیدواریم دستگاه‌ها از ظرفیت کارپوشه ملی ایرانیان برای حذف قبوض کاغذی و ارائه آن به صورت الکترونیکی استفاده کنند.

مدیرعامل شرکت ملی پست ایران، تحقق این امر را یکی از زیرساخت‌های پایه دولت الکترونیک عنوان کرد که می‌تواند به بحث بیگ‌دیتا و اطلاعات مکانی بینجامد.

وی گفت: به دنبال این هستیم که این اطلاعات را نیز از طریق کارپوشه ملی ایرانیان در اختیار مردم قرار دهیم.