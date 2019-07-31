درخواست دانشگاههای برتر برای پذیرش دانشجوی ارشد به شیوه «آ. ت. ت»

علی خاکی صدیق در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جلسه معاونت آموزشی وزارت علوم با معاونان آموزشی دانشگاه های تهران گفت: دراین جلسه یکی از درخواست های معاونان آموزشی دانشگاه های برتر پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد به شیوه «آ. ت. ت» بود.

معاون آموزشی وزارت علوم با اشاره به این موضوع که دانشگاه های برتر خواستار تفویض اختیار در پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد به صورت آ. ت. ت. هستند، خاطرنشان کرد: بخشی از این موضوع مربوط به سازمان سنجش آموزش کشور می شود و باید در خصوص آن در شورای سنجش و پذیرش دانشجو تصمیم گیری شود.

به گزارش مهر، طرح آ. ت. ت. از سال ۸۲ تا ۸۵ (سه سال) در کنکور کارشناسی ارشد اجرا شد. در این سال ها به درخواست هر دانشگاه تعدادی از رشته ها مشمول آ. ت. ت. می شدند.

در رشته های عادی نمره کل شامل ۸۰ درصد نمره آزمون و ۲۰ درصد معدل مقطع کارشناسی بود. ولی در رشته های آ. ت. ت. ۳۰ درصد نمره کل را امتیاز داده شده از سوی دانشگاه تشکیل می داد که در سال آخر به دلیل اعتراضات به ۲۰ درصد کاهش یافت.

داوطلبان در رشته های آ. ت. ت. ابتدا در کنکور شرکت کرده و سپس به میزان سه برابر ظرفیت، افراد برای بخش دوم (آزمون کتبی تشریحی، مصاحبه و بررسی سوابق) به هر دانشگاه معرفی می شدند.

در طرح «آ. ت. ت» دانشگاه‌ها در پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد نقش بیشتری داشته و با انجام مصاحبه و در نظر گرفتن سوابق تحصیلی نسبت به پذیرش دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد اقدام می‌کردند.

طی طرح «آ. ت. ت» دانشگاه‌ها اختیار این را داشتند که از بین تعدادی داوطلب با توجه به سوابق علمی و تاثیر نمره آزمون دانشجویان مورد نظر خود را انتخاب کنند.

اما این طرح به دلیل اعتراض برخی از داوطلبان و ناعادلانه دانستن روند ارزیابی دانشگاه ها بعد ازسه سال اجرا، توسط سازمان سنجش آموزش کشور لغو شد.