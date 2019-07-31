به گزارش خبرنگار مهر، چند اتفاق مهم و موازی در بازار ارز، شرایطی را اکنون به وجود آورده که زرق و برق‌های معامله و حضور در آن را برای بسیاری از فعالان بازار ارز کم کرده است. دلالانی که اگرچه روزهای زیادی را در سال جاری از بازارساز رکب خوردند، اما به امید جهش قیمت ارز تحت تاثیر اتفاقات سیاسی اخیر، حضورشان در بازار را تداوم بخشیدند و از آن خارج نشدند؛ اما اکنون چند هفته‌ای است که این سناریو تغییر کرده و کوچ سرمایه‌ توسط دلالان در بازار ارز به سایر بازارهای موازی و دارای قابلیت نقدشوندگی بالا آغاز شده است.

در واقع، معامله‌گران بزرگ ارزی بر این باورند که بازار فعلی دیگر جای ماندن نیست و باید تا جهش بعدی، فعلا به سمت سایر بازارهای موازی کوچ کرد؛ سناریویی که آن را دلالان دون‌پایه هم تائید می‌کنند. در واقع، کف بازار را باید از زبان همین دلالان خرد شنید که اگرچه حجم کلی سرمایه‌هایشان خیلی بالا نیست، اما به نوعی کارسازی برای دلالان بزرگ را به عهده گرفته‌اند. آنها هم بر این باورند که بازی بیش از این با بازارساز و روش‌هایی که به کار می‌گیرد تا بازار را مدیریت کند، اکنون دیگر چندان آسان نیست و همه برگ برنده‌هایشان تقریبا رو شده است.

گشت و گذاری در میدان فردوسی، خیابان فردوسی و چهارراه استانبول در تهران به خوبی فضای غالب بر بازار ارز را نمایان می‌سازد. کلونی‌های دلالی تنها ساعات مشخصی در روز شکل می‌گیرند و به معامله می‌پردازند و بعد هم متفرق می‌شوند و بازار به روند عادی خود ادامه می‌دهد. در عین حال، بسیاری از همین دلالان، ظرف ماههای گذشته با تحریک معامله‌گران بزرگ ارزی، اقدام به خریدهای کلان کرده‌اند تا بلکه بتوانند در موقع مشخص، گلیم خود را از بازار بیرون بکشند؛ اما تاکتیک‌های بازارساز و ورود آن به نوسانات مقطعی از طریق ابزارهای مختلف، قدرت مانور را از آنها گرفته است.

یکی از دلالان چهارراه استانبول تهران در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: بازار ارز دیگر بازار جذابی برای دلالی نیست. حاشیه سودها بسیار پایین و گاهی منفی است؛ به خصوص اینکه در روزهایی که نوسانات نرخ ارز مشاهده می‌شود، اگرچه این نوسانات محدود است و قیمت را در مقاطعی از روز بالا می‌برد، اما به هر حال خریداری هم وجود ندارد و به همان تناسب، بازار قفل می‌شود.

وی افزود: در چنین فضایی، صرافی‌ها با احتیاط معامله می‌کنند و مردمی هم که خریدار هستند، دیگر به این تاکتیک صرافی‌ها عادت کرده‌اند که در روزهایی که نوساناتی در بازار وجود دارد، دست از معامله می‌کشند تا بازار دوباره آرام شود.

یکی از صرافان هم در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: معامله‌گران بزرگ این روزها ترجیح می‌دهند که سرمایه شان را در بازار دیگری فعال کنند تا بلکه سود بیشتری نصیب‌شان شود؛ اما بسیاری از بازارها تقریبا رشد خود را کرده و به دوران رکود وارد شده‌اند، بنابراین ترجیح می‌دهند که حداقل در بازار ارز نباشند، چراکه بازار رو به آرامش است و حاشیه سود بالایی ندارد.

وی افزود: البته هنوز برخی دلالان از طریق پادوهای خود در بازار مشغول فعالیت هستند ولی معمولا، حجم بالایی از اسکناس را در بازار وارد نمی‌کنند و معاملات بالایی ندارند؛ این رفتار به نوبه خود به بازار این سیگنال را می دهد که از جهش در بازار خبری نیست و آرامش بازار تداوم خواهد داشت.

در این میان، روند تغییرات و نوسانات نرخ ارز نیز به خوبی نشان می‌دهد که این بازار نوسان خیلی شدید نخواهد داشت و حتی در شرایط سیاسی حساس نیز که بسیاری انتظار دارند ژانر بازار شرایطی برگرفته از تصمیمات سیاسی باشد، چنین آرایشی مشاهده نشده و وضعیت به نحو آرامی پیش می‌رود.

البته برخی از منابع آگاه نیز از برخی گشایش‌ها خبر می دهند که در بازارهای اطراف از جمله عراق و امارات رخ داده و همین امر، زمینه را برای فعالیت هر چه بهتر در حوزه بازارسازی در بازار ارز، مساعدتر کرده است.