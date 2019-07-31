اعضای آکادمی «سینماسینما» معرفی شدند

به گزارش روابط عمومی رویداد، تعداد اعضای آکادمی سینماسینما با ۲۵ نفر افزایش به ۸۵ نفر رسید تا با رای آنان بهترین‌های سینمای ایران در سال ۹۷ انتخاب شود.

سال گذشته ۶۰ نفر از سینماگران و منتقدان با آرای خود بهترین‌های سال ۹۶ را برگزیده بودند.

اعضای آکادمی سینماسینما در دومین دوره برگزاری جایزه به این شرح اند:

* بخش فیلم‌های سینمایی/ به ترتیب الفبا

۱. محسن آزرم

۲. حمید آذرنگ

۳. محمد آفریده

۴. سیاوش اسعدی

۵. محمود اربابی

۶. محمد اطبایی

۷. مینا اکبری

۸. سیروس الوند

۹. شاهین امین

۱۰. احمد امینی

۱۱. ستار اورکی

۱۲. محمدعلی باشه آهنگر

۱۳. مجید برزگر

۱۴. عباس بلوندی

۱۵. احترام برومند

۱۶. امیر پوریا

۱۷. فرهاد توحیدی

۱۸. مجید توکلی

۱۹. رویا تیموریان

۲۰. نیما جاویدی

۲۱. پرویز جاهد

۲۲. فریدون جیرانی

۲۳. عزیزالله حاجی مشهدی

۲۴. آرش خوشخو

۲۵. مهرزاد دانش

۲۶. محمدرضا دلپاک

۲۷. خسرو دهقان

۲۸. پوریا ذوالفقاری

۲۹. شادمهر راستین

۳۰. مهدی رحمانی

۳۱. حبیب رضایی

۳۲. مهناز رونقی

۳۳. مسعود سلامی

۳۴. حسین سناپور

۳۵. علیرضاشجاع نوری

۳۶. رامتین شهبازی

۳۷. جعفر صانعی مقدم

۳۸. بهتاش صناعی‌ها

۳۹. فرشته صدرعرفایی

۴۰. ناصر صفاریان

۴۱. هایده صفی یاری

۴۲. احمد طالبی‌نژاد

۴۳. طناز طباطبایی

۴۴. سحر عصرآزاد

۴۵. سعید عقیقی

۴۶. علی علایی

۴۷. مرتضی فرشباف

۴۸. سعید قطبی زاده

۴۹. آتوسا قلمفرسایی

۵۰. مهران کاشانی

۵۱. علی کریم

۵۲. رضاکیانیان

۵۳. بهروزگرانپایه

۵۴. هوشنگ گلمکانی

۵۵. کامیار محسنین

۵۶. منوچهر محمدی

۵۷. خسرو معصومی

۵۸. مجیدرضا مصطفوی

۵۹. سامان مقدم

۶۰. شهرام مکری

۶۱. سعید ملکان

۶۲. غلامرضا موسوی

۶۳. حسین مهکام

۶۴. مازیار میری

۶۵. خسرو نقیبی

۶۶. کامبیز نوروزی

۶۷. افشین هاشمی

* بخش فیلم‌های مستند/ به ترتیب الفبا

۱. محسن استادعلی

۲. همایون امامی

۴. آزاده بیزارگیتی

۵. مرجان ریاحی

۶. جعفر صانعی مقدم

۷. ناصر صفاریان

۸. مهدی قربانپور

۹. معین کریم‌الدینی

۱۰. پیروزکلانتری

۱۱. مهدی گنجی

* بخش فیلم‌های کوتاه/ به ترتیب الفبا

۱. امیرعلی اعلایی

۲. مسعود امینی تیرانی

۳. مجید برزگر

۴. امیر توده روستا

۵. محمد حمزه‌ای

۶. مرضیه ریاحی

۷. نیما عباسپور

۸. محمدکارت

۹. کاوه مظاهری

۱۰. میترا مهتریان

از این میان همایون امامی، حسین سناپور، هوشنگ گلمکانی، خسرو معصومی، نیما جاویدی، کامبیز نوروزی، شاهین امین، احترام برومند، پرویز جاهد، عزیزالله حاجی مشهدی، آرش خوشخو، مهدی گنجی، مهدی قربانپور، مهدی رحمانی، حسین سناپور، علی علایی، معین کریم‌الدینی، کاوه مظاهری، مرتضی فرشباف، سعید قطبی زاده، آتوسا قلمفرسایی، کامیار محسنین، محمد حمزه‌ای، مجید توکلی، حسین مهکام و افشین هاشمی اعضای جدید آکادمی سینماسینما هستند.

آیین پایانی دومین دوره جایزه آکادمی «سینماسینما» به دبیری کیوان کثیریان و ریاست کیانوش عیاری روز ۱۹ مردادماه در هتل انقلاب تهران برگزار می‌شود.