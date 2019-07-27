مشارکت ۲۰۴ نفر از اهالی رسانه در انتخاب چهره سینمایی سال ۹۷

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی آکادمی جایزه سینماسینما، ۲۰۴ منتقد سینما، روزنامه‌نگار سینمایی، دبیران سرویس سینمایی و فعالان رسانه‌های دیداری و شنیداری از بیش از ۶۰ رسانه با آرای خود مؤثرترین چهره سال ۹۷ سینمای ایران را انتخاب کردند که فرد برگزیده در آیین پایانی دومین دوره آکادمی سینماسینما معرفی می شود.

اسامی رسانه‌های رأی‌دهندگان چهره سال ۹۷ به ترتیب الفبا به این شرح است:

خبرگزاری‌های آنا، ‌ایرنا، ‌ایسنا، ایلنا، باشگاه خبرنگاران جوان، ‌ برنا، تسنیم، پانا، خبرآنلاین، سینما پرس، صبا، ‌صدا و سیما، فارس، مهر، موج، هنر آنلاین، سایت های آی سینما، اعتماد آنلاین، ‌تابناک، تیوال، جام جم آنلاین، سلام سینما، سوره سینما، ‌ سون آرت نیوز، سینماسینما، سی نت، عصر ایران، روزنامه های اطلاعات، اعتماد، ایران، بانی فیلم، جام جم، جوان، شرق، شهروند، صبا، صمت، ‌فرهیختگان، ‌ کیهان، مردم سالاری، هفت صبح، همشهری، مجلات سینما ادبیات، تجارت فردا، جهان سینما، دنیای تصویر، همشهری جوان، ۲۴، هنر و تجربه، برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی شبکه ۵، واحد مرکزی خبر، مراکز روابط عمومی مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی، ‌ روابط عمومی سازمان سینمایی، ‌ روابط عمومی بنیاد سینمایی فارابی، ‌ روابط عمومی اوج. صفحات فضای مجازی فیلم نیوز، پارس سینما، کانال سینما، کات، نگاتیو، سینما تایم و ...

اسامی رأی دهندگان در این نظرخواهی به ترتیب الفبا به این شرح است:

شیوا آبا، فرنوش آبا، عسل آذرپور، فرانک آرتا، ندا آل طیب، سپیده آماده، حافظ آهی، سپیده ابرآویز، مریم احمدی، مجتبی احمدی، امیرحسین اشرفی، فریبا اشویی، امین اعتمادی مجد، هادی اعتمادی مجد، علی افتخاری، سمیرا افتخاری، علی افشار، جلیل اکبری صحت، سعیده الله دادی، کیوان امجدیان، آرین امیرخان، علی اناری، هدی ایزدی، آیدا اورنگ، حمید باباوند، علی باذل، پریچهر باقری، منصوره بسمل، علیرضا بهرامی، سام بهشتی، علیرضا بهنام، فاطمه پاقلعه نژاد، علی پاکزاد، فهیمه پناه آذر، رضا پورزارعی، نژلا پیکانیان، محمد تاجیک، علی جعفری، محسن جعفری راد، تینا جلالی، دنیا چهررازی، شادی حاجی مشهدی، محمدصالح حجت‌الاسلامی، هدیه حدادی، الهام حسامی، سعید حسینی، المیرا حصارکی، کامبیز حضرتی، محمد حمزه‌ای، سپیده حیدرآبادی، علی حیدری، محمد حیدری، نیره خادمی، نرگس خرقانی، مهدی خرمدل، همایون خسروی دهکردی، بهزاد خورشیدی، آرش خوشخو، احمدرضا دانش، نغمه دانش، شراره داودی، محمدمهدی درستی، الهام درفشی، محسن دلیلی، زهرا دمزآبادی، مارال دوستی، الناز دیمان، منوچهر دین‌پرست، سارا راعی، سیامک رحمانی، ایمان رحیم پور، علی رستگار، محیا رضایی، معصومه رضا، احمد رنجبر، مرتضی رنجبران، نیوشا روزبان، فرامرز روشنایی، علی زادمهر، پریسا ساسانی، محسن سرافراز، رامین سفری، یزدان سلحشور، حسین سلطان‌محمدی، مهدی سلیمانی، محمد سلیمانی، امید سهرابی، علی سیف اللهی، صبا شادور، احمد شاهوند، محمدصادق شایسته، مایا شرفی، مونا شمسایی، سارا شمیرانی، مهدی شیبانی زاده، بهناز شیربانی، محمد صابری، محمدرسول صادقی، سیدرضا صائمی، رضا صدیق، شهنام صفاجو، ساناز صفایی، زهرا صفایی، علی ظهوری راد، نرگس عاشوری، عسل عباسیان، علی اکبر عبدالعلی زاده، عباس عبدالعلی زاده، بهمن عبداللهی، آیدا عزتی، زهرا عزیزمحمدی، محمد عسگری، فرهاد عشوندی، یزدان عشیری، سینا علی محمدی، سمیه علیپور، لیلا علیپور، فاطمه عودباشی، حسین عیدی‌زاده، دنیا عیوضی، عباس غفاری، علیرضا غفاری، شیما غفاری، مرجان فاطمی، رؤیا فتح الله زاده، سمانه فراهانی، مجید فراهانی، لی لی فرهادپور، پرستو فرهادی، آزاده فضلی، گیسو فغفوری، مریم فلاح، مازیار فکری ارشاد، آرش فهیم، هادی فیروزمندی، خدایار قاقانی، یگانه قاسمی، علیرضا قرائتی، مریم قربانی نیا، سحر قناعتی، ساناز قنبری، رکسانا قهقرایی، امیر موسی کاظمی، سارا کبریایی، مونا کریمی، عباس کریمی، محمد کلهر، سارا کنعانی، محمود گبرلو، حسین گوهرپور، حسین لامعی، محمدرضا لطفی، محمدصادق لواسانی، علیرضا مجمع، عاطفه محرابی، میثم محمدی، اکرم محمدی، سمیرامیس محمدی، ایلیا محمدی‌نیا، مصطفی محمودی، حمیدرضا مدقق، علیرضا مرادی، سمیه مردانی، زهرا مشتاق، علی مصلح حیدرزاده، احمدرضا معراجی، مهرداد معظمی، نگار مفید، حسام مقامی کیا، محمدرضا مقدسیان، کامران ملکی، امیرحسین مکاریانی، رضا منتظری، زهرا منصوری، اشکان منصوری، ثمین مهاجرانی، ایزد مهرآفرین، آروین موذن زاده، عطیه موذن، بیتا موسوی، نگین موسوی، سیدجواد موسوی، رضا میرمحرابی، تینا میرکریمی، گلاویژ نادری، احسان ناظم بکایی، مریم نراقی، زهرا نجفی، انیسه نجفی نشلی، امید نجوان، الهام نداف، صوفیا نصراللهی، یحیی نطنزی، علی نعیمی، غزل نهانی، محمود نورایی، نیلوفر نیاورانی، حامد نیکومرام، کریم نیکونظر، مهسا همتی، احسان هوشیارگر، مصطفی وثوق کیا، بهزاد وفاخواه، مهدی یاورمنش.

آیین پایانی دومین دوره جایزه آکادمی «سینماسینما» به دبیری کیوان کثیریان و ریاست کیانوش عیاری روز ۱۹ مردادماه در هتل انقلاب تهران برگزار می‌شود.