درآمد اپل از فروش آیفون کاهش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورج، اپل آمار درآمد سه ماهه سوم ۲۰۱۹ میلادی خود را اعلام کرده است. طبق این آمار درآمد شرکت در این سه ماهه ۵۳.۸ میلیارد دلار است. این رقم یک درصد بیش از آمار سال گذشته است.

نکته مورد توجه در این گزارش، درآمد ۲۵.۹۹ میلیارد دلاری مربوط به فروش آیفون است. این در حالی است که در آمد این بخش در سال گذشته ۲۹.۴۷ میلیارد دلاربوده است. این آمار نشان می دهد برای نخستین بار پس از ۲۰۱۲ میلادی، کمتر از نصف درآمد اپل از فروش آیفون تامین شده است.

از سوی دیگر بخش سرویس های اپل در ۳ ماهه سوم ۲۰۱۹ میلادی ۱۱.۴۶ میلیارد دلار درآمدزایی داشته است. همچنین درآمد بخش گجت های پوشیدنی نیز به دلیل محبوبیت نسل دوم ایرپاد رشدقابل توجهی را تجربه کرده است.

در کنار این موارد میزان فروش رایانه مک نیز ۵.۸۲ میلیارد دلار و آی پد ۵.۰۲۳ میلیارد دلار ذکر شده است. البته درآمد اپل از فروش آی پد در سال گذشته ۴.۶۴۳ دلار میلیارد دلار بوده است.

به هرحال در آمد اپل در سه ماهه آینده توجهات بیشتری را به خود جلب می کند زیرا نخستین سه ماهه ای خواهد بود که فروش آیفون های ۲۰۱۹ و همچنین دو سرویس «اپل تی وی» و «اپل آرکاید» را نیز دربر می گیرد.

اپل تخمین می زند درآمد سه ماهه چهارم این شرکت ۶۱تا۶۴ میلیارد دلار باشد.