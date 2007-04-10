سوخت زیستی حاصل از دانه های کرچک آزمایش شد

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت دولتی پتروبراس برزیل برای بررسی عملکرد خودروها در زمان استفاده از این نوع سوخت جدید از آن به همراه سوخت دیزل معمولی استفاده کردند.

استفاده موفقیت آمیز از این سوخت جدید در حالی صورت گرفته است که تا سال 2013 تمامی خودروهای دیزلی در برزیل ملزم هستند تا 5 درصد سوخت خودروهای خود را از سوخت های زیستی تهیه کنند.

شرکت پتروبراس برزیل با همکاری شرکت آمریکایی خودروسازی فورد قصد دارد تا پس از طی مسافتی بالغ بر 100 هزار کیلومتر از سوی 3 خودرو عملکرد سوخت و خودرو ها را مورد بررسی دقیق قرار دهند.

بر اساس گزارش روزنامه خلق چاپ چین، یکی از این خودروها از ترکیب سوخت زیستی حاصل از دانه های سویا و سوخت دیزل، دیگری از سوخت زیستی حاصل از دانه های کرچک و سومی از سوخت معمولی دیزل استفاده می کنند.