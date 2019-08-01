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۱۰ مرداد ۱۳۹۸، ۱۲:۵۱

به منظور بررسی دستور کار اجلاس سیزدهم آستانه؛

دستیار ارشد وزیر امور خارجه با نماینده ویژه پوتین دیدار کرد

دستیار ارشد وزیر امور خارجه با نماینده ویژه پوتین دیدار کرد

دستیار ارشد وزیر امور خارجه ایران در امور ویژه سیاسی با نماینده ویژه پوتین در امور سوریه دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اولین دور مذاکرات علی اصغر خاجی دستیار ارشد وزیر امور خارجه کشورمان در امور ویژه سیاسی و هیئت همراه در چارچوب اجلاس سیزدهم آستانه، با الکساندر لاورنتیف، نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در امور سوریه و سرگئی ورشنین معاون وزیر خارجه روسیه صبح امروز پنجشنبه در شهر نورسلطان، پایتخت جمهوری قزاقستان، برگزار شد.

طرفین در این دیدار با مرور تحولات سیاسی و میدانی سوریه، نسبت به دستور کار اجلاس سیزدهم آستانه به ویژه با توجه به حضور دو عضو جدید ( ناظر ) روند آستانه - لبنان و عراق - بحث و تبادل نظر کردند.

کد مطلب 4682128
زهرا علیدادی

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