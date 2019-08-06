رقابت ۵۷۰ نفر در مرحله نهایی المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی

به گزارش خبرنگار مهر، یازدهمین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور از ۱۲ مرداد آغاز شده است و اختتامیه آن با معرفی برترین ها در ۱۶ مرداد برگزار خواهد شد.

این دوره از المپیاد در دو مرحله انفرادی و یک مرحله گروهی برگزار شد. در مرحله اول انفرادی به صورت آزمون غربالگری در اردیبهشت ماه تعداد ۲ هزار و ۳۰۰ دانشجو به رقابت پرداختند. پس از مرحله دوم انفرادی نیز ۵۷۰ دانشجو به مرحله نهایی المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی راه یافتند.

یازدهمین دوره المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور در ۶ حیطه استدلال بالینی، آموزش پزشکی، تفکر علمی در علوم پایه، کارآفرینی در بستر دانشگاه‌های هزاره سوم، مدیریت نظام سلامت و مطالعات میان رشته‌ای علوم انسانی و سلامت برگزار می­‌شود.

در سؤالات این آزمون سطوح تجزیه و تحلیل، ارزشیابی، قضاوت و خلاقیت دانشجویان در این ۶ حیطه­‌ مورد سنجش قرار می‌ گیرد.

مرحله گروهی نیز در این دوره از المپیاد برگزار می شود و ۱۰ گروه در حیطه های استدلال بالینی، آموزش پزشکی، تفکر علمی در علوم پایه، مطالعات میان رشته‌ای علوم انسانی و سلامت، کارآفرینی در بستر دانشگاه‌های هزاره سوم و مدیریت نظام سلامت به مرحله نهایی راه یافته اند.

در مراسم اختتامیه، از افراد برگزیده در مرحله انفرادی با اهدای مدال، لوح تقدیر و هدیه نقدی و از برگزیدگان مرحله گروهی با اهدای کاپ به همراه لوح تقدیر و هدیه نقدی و برای گروهی از دانشجویانی که به مرحله دوم راه پیدا کرده‌اند با اهدای لوح مخصوص شرکت در این دوره از المپیاد تقدیر به عمل می­‌آید.

در این دوره از المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی بهترین ایده های دانشجویان نیز به منظور استفاده از آنها و سرمایه گذاری برای پروژه های طراحی شده انتخاب می شوند.