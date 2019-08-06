۷۵ مدرسه از محل اعتبارات استانی و ملی و مشارکت خیرین احداث می شود

به گزارش خبرنگار مهر, رشید قربانی بعد از ظهر سه شنبه در بیست و یکمین جشنواره خیرین مدرسه ساز استان کردستان با بیان اینکه اگر مشارکت خیرین در جهاد مقدس مدرسه سازی نبود، آموزش و پرورش در تأمین فضاهای مورد نیاز با مشکل جدی مواجه می شد، یاد و خاطره محمدرضا حافظی رئیس فقید جامعه خیرین کشور را گرامی داشت.

وی با اشاره به خدمات ایشان در موضوع مدرسه سازی، ساماندهی و مدیریت اولیه مجامع خیرین مدرسه ساز را حاصل زحمات وی دانست و اظهار داشت: وی در راستای توسعه مدرسه سازی، نقشی تاثیر گذار داشت.

مدیرکل آموزش و پرورش کردستان در ادامه به تشریح وضعیت فضاهای آموزشی کشور و استان پرداخت و با بیان اینکه یک سوم ساختمان های مدارس از استاندارد لازم برخوردار نیست، افزود: از این تعداد مدارسی که دارای استاندارد لازم نیستند ۳۰ درصد دارای مشکل حاد هستند و در طول شش ماه گذشته، توسط تیم فنی آموزش و پرورش و نوسازی مدارس استان، وضعیت این فضاها مورد بررسی قرار گرفت و از شهرستان ها و مناطق خواسته شد ضمن تخلیه مدارس ناایمن با ایجاد نوبت دوم و بهره گیری از فضاهای جایگزین، دانش آموزان را در مکان های مناسب سازماندهی کنند.

قربانی در ادامه سخنان خود با تاکید بر اینکه برای تخریب و بازسازی ۲۰۰ مدرسه دارای شرایط نا مناسب برنامه ریزی شده است، ادامه داد: مقرر است تعداد ۳۰ مدرسه از محل اعتبارات پیشرفت و آبادانی احداث شود.

وی یادآور شد: تعداد ۱۰۰ کلاس در قالب ۲۵ مدرسه توسط خیرین مدرسه ساز، بانک ها و بنیاد برکت و علوی احداث و با پیگیری های صورت گرفته تعداد ۲۵ مدرسه شامل ۱۰۰ کلاس درس نیز از محل اعتبارات ملی توسط نوسازی مدارس در استان ساخته می شود.

مدیرکل آموزش و پرورش کردستان با بیان اینکه با اعلام مسئولین در مرحله اول و ظرف یکی دو سال مدارس دارای وضعیت بحرانی از گردونه خارج شدند، از اختصاص اعتبارات خاصی توسط مجلس و دولت برای مدرسه در سال ۹۸ خبر داد و بیان کرد: این اعتبارات در بخش احداث فضا و تجهیز سیستم های گرمایشی هزینه خواهد شد.

قربانی گفت: تمام مدارس دارای علمک گاز به سیستم گرمایشی مجهز و مدارسی که گاز ندارند سیستم گرمایشی استاندارد تعبیه و مدارس خشتی و گلی از گردونه فعالیت خارج و از مهر ماه امسال نیز خارج شدن مدارس سنگ و چوبی در دستور کار قرار دارد و امیدواریم با برنامه ریزی و همت خیرین، مدارس نا ایمن تخریب و بازسازی شود.

وی همچنین در تکمیل سخنان خود اظهار داشت: در مجموع و با اختصاص اعتبارات استانی و ملی و هم چنین کمک خیرین در سال ۹۸ تعداد ۱۵۰ کلاس احداث و مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.

مدیرکل آموزش و پرورش کردستان در بخش دیگری از سخنان خود هدف از برگزاری این مراسم را بهره‌گیری از مشارکت خیرین و تقدیر از زحمات آنان عنوان و ابراز امیدواری کرد با مشارکت بخش های مختلف و احداث فضاهای جدید، تغییری در چهره فضاهای آموزشی استان ایجاد شود.

قربانی با بیان اینکه در بیست سال فعالیت مجمع خیرین به همت خیرین نیک اندیش مدارس زیادی احداث شده است، افزود: با وجود اختصاص اعتبارات دولتی و مشارکت خیرین، متاسفانه مدارس غیر استاندارد در استان وجود دارد و برای تخریب و بازسازی این فضاها نیازمند مشارکت و همت والای خیرین هستیم.

گفتنی است در پایان این مراسم از ۲۲ خیر نیک اندیش که در یک سال گذشته در امر مقدس مدرسه سازی مشارکت داشتند با اهدای لوح سپاس، تجلیل شد.