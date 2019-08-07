به گزارش خبرگزاری مهر، در نشستی که به میزانی دارالقرآن علامه طباطبایی برگزار شد، آیات و حجج اسلام سید مجتبی حسینی نماینده رهبر معظم انقلاب در عراق، سید فاضل الجابری الموسوی رئیس معهد امام حسین(ع) درنجف، محسن فقیهی عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ملکوتی استاد حوزه و عضو مجلس خبرگان رهبری، حسینی کوهساری رئیس بینالملل حوزه، واعظ موسوی استاد حوزه و رییس انجمن علمی ارتباطات و تبلیغ حوزه، مدنی رئیس جامعة الزهراء و چاووشی مسئول ستاد تفسیر استان قم حضور داشتند.
آیتالله سید مجتبی حسینی نماینده رهبرمعظم انقلاب در عراق در سخنانی در این نشست با اشاره به وضعیت کنونی عراق گفت: ما در عراق به دنبال سود بردن نیستیم بلکه دنبال عمل به وظیفه هستیم. اگر عراق امن باشد به تبع برای ما هم نفع دارد؛ اما هدف ما این نیست که عراق را برای منافع خودمان امن نگه داریم.
وی با بیان این که عموم مردم عراق از آمریکا متنفر هستند اظهار داشت: در زمان رژیم بعث طی سی سال برنامه صبحگاهی همه مدارس اهانت به امام خمینی بود و آمریکا دلخوش بود که با توجه به این سابقه میتواند پس از سقوط صدام در عراق جایگاه داشته باشد؛ اما مردم عراق به تدریج برائت خود را از آمریکا اعلام کردند.
نماینده رهبر انقلاب در عراق ادامه داد: این سخن ترامپ که گفت هفت تریلیون دلار در عراق هزینه کردیم ولی در نهایت به اهداف خود نرسیدیم واقعیت درستی است. الان آمریکاییها فقط در مراکز نظامی و پایگاههای عراق که دور از شهرها هستند حضور دارند.
آیتالله حسینی با اشاره به علاقه مردم عراق به ایران گفت: سردار سلیمانی عزت بسیار بالایی در توده مردم عراق دارد و از بنده نیز به خاطر انتصابی که به رهبری دارم در مجالس استقبال بالایی صورت میگیرد.
وی با اشاره به اهمیت تقارب و همگرایی حوزههایی علمیه قم و نجف گفت: هرچه حوزه علمیه قم و نجف به هم نزدیکتر شوند بهتر است. البته باید این روند به صورت طبیعی انجام شود.
نماینده رهبری در عراق با اشاره به حادثه ورزشگاه کربلا اظهار داشت: استکبار به این نتیجه رسیده که با اسلحه نمیشود کار کرد و لذا به سمت رسانه آمده است؛ الان صدها رسانه فقط با هدف شیطنت ایجاد شدهاند.
حجتالاسلام سید فاضل الجابری الموسوی استاد تفسیر حوزه علمیه نجف و رئیس معهد تخصصی امام حسین(ع) نیز در این نشست گفت: طی پنج سال گذشته پیشرفتهای زیادی در زمینه توسعه و ترویج تفسیر در حوزه علمیه نجف انجام شده است.
وی ادامه داد: من پیشنهاد کردهام در ضمن کتابهایی که طلاب برای سپری کردن هر مرحله از حوزه امتحان میدهند کتاب مجمع البیان و مباحث علوم قرآن هم قرار گیرد.
این استاد و پژوهشگر حوزوی با اشاره به تجارب تبلیغی خود اظهار داشت: در بسیاری از کشورها اولین چیزی که از یک عالم شیعه توقع دارند این است که میتواند عربی صحبت کند یا نه؟ لذا فراگیری زبان عربی بسیار مهم است.
حجتالاسلام سید مفید حسینی کوهساری رئیس مرکز ارتباطات و بینالملل حوزه نیز در این نشست صمیمی اظهار داشت: حوزههای علمیه قم و نجف هر کدام ظرفیتهای خاص خود را دارند. قم و نجف دو بال ارزشمند نه تنها برای ایران و عراق بلکه برای کل شیعه و جهان اسلام هستند.
وی با اشاره به برنامهریزیهای دشمن برای ایجاد فاصله بین حوزههای علمیه قم و نجف اظهار داشت: آنها به صورت تخصصی روی مباحثی مانند نقاط اشتراک و افتراق حوزههای علمیه قم و نجف، تفاوت نظر میان رهبری و مراجع ایران و هم چنین میان آیتالله سیستانی و مراجع عراق مطالعه میکنند.
مدیر عامل خبرگزاری حوزه با اشاره به فعالیتهای این رسانه خبری گفت: اخبار خبرگزاری حوزه از بیانات و فعالیتهای مراجع معظم تقلید به سطح فضلاء و طلاب محترم نیز رسیده است.
مرتضی نجفی قدسی مدیر دارالقرآن علامه طباطبایی نیز در این نشست با اشاره به اهمیت نزدیکی و همگرایی حوزههای علمیه قم و نجف، یکی از بهترین راهکارها در این زمینه را فعالیتهای قرآنی دانست.
مدیر دارالقرآن علامه طباطبایی با اشاره به فعالیتهای قرآنی که در حوزه علمیه نجف صورت میگیرد خواستار توجه بیشتر متولیان امر به این مسئله شد.
این فعال قرآنی در همین زمینه پیشنهاد کرد حسینیه امام رضا علیه السلام که توسط مرحوم آیتالله هاشمی شاهرودی در نجف تأسیس شده به فعالیتهای قرآنی اختصاص یابد.
نجفی قدسی همچنین با اشاره به شبههپراکنیهای فراوان دشمنان برای ایجاد اختلاف میان دو ملت بزرگ ایران و عراق اظهار داشت: شبهات زیادی برعلیه زائران ایرانی در موسم اربعین مطرح میشود و همچنین در سایر موسمهای زیارتی شبهات فراوانی بر ضد زائران عراقی در ایران در فضای مجازی مطرح ومنتشر میگردد که صرفاً برای ایجاد بدبینی بین دو ملت است و این در حالی است که منشأ انتشار هر دوی اینها یک جا و مخصوصاً انگلیس مکار است.
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