سعید باستانی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره آخرین وضعیت واگذاری سهام دولت در ایران خودرو و سایپا، اظهار داشت: سهام دولت در ایران خودرو ۱۴ درصد و در سایپا حدود ۱۷ درصد است که طبق تصمیم هیئت وزیران، به زودی این واگذاری اجرایی می‌شود.

وی با بیان اینکه با این واگذاری تحول بزرگی در صنعت خودروسازی کشور رخ می‌دهد، ادامه داد: با این اقدام، دولت از شمول سهام‌داران دو شرکت خودروسازی ایران خودرو و سایپا خارج می‌شود.

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس بیان کرد: به علت آنکه دولت در بنگاه‌داری دخیل است، نمی‌تواند به خوبی بر بازار خودرو نظارت کند و باید دولت از عرصه بنگاه‌داری خارج شود تا بتواند بر این بازار نظارت کند.

باستانی با تاکید بر اینکه باید تصمیم دولت برای واگذاری این سهام به بخش خصوصی تقویت شود، تصریح کرد: متاسفانه برخی از واگذاری‌ها دستخوش سیاست‌زدگی شده‌اند که امیدواریم این واگذاری به درستی انجام شود.

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس با انتقاد از کسانی که در این واگذاری کارشکنی می‌کنند، گفت: برخی افراد، گروه‌ها و به ویژه سازمان خصوصی‌سازی کارشکنی‌هایی را در این زمینه انجام می‌دهند تا این واگذاری انجام نشود اما امیدواریم که وزیر صنعت، معدن و تجارت در مقابل این افراد بایستد تا این واگذاری هر چه سریعتر و به دور از سیاست‌زدگی انجام شود.