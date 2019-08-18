به گزارش خبرنگار مهر، سجاد اعظم عصر امروز در نشست خبری اظهار داشت: کسب سهمیه حضور در مسابقات آسیایی کار ساده ای نیست و باید از این فرصت پیش آمده با تمام توان حفاظت کرد.

وی با بیان اینکه اسلام آباد غرب دو سالن هندبال شهید شهبازی و انقلاب را در اختیار دارد افزود: در حال حاضر این سالن ها به ویژه سالن شهید شهبازی دارای مشکلاتی چون سفتی کفپوش، مشکلات روشنایی و سیستم گرمایش و سرمایش هستند.

مدیرعامل باشگاه هندبال زاگرس اسلام آباد غرب با اعلام اینکه سالن شهید شهبازی ظرفیت ۳۰۰۰ نفر را دارا است گفت: در این سالن جایگاه تماشاگران به زمین مسابقه نزدیک است و این یکی از ایراداتی است که از سوی فدراسیون نیز به ما وارد شد.

تعطیلی مسابقات لیگ برتر فرصتی برای ساماندهی سالن های ورزشی است

این مسئول با بیان اینکه تعطیلی دو ماهه مسابقات لیگ برتر فرصتی برای ساماندهی سالن های ورزشی است افزود: سالن شهید شهبازی نیازمند تخصیص ۳۰۰ میلیون تومان برای تعمیرات کفپوش و ۲۰۰ میلیون تومان برای رفع مشکلات تهویه و روشنایی است.

اعظم با تاکید بر اینکه اگر مشکلات سالن شهیدشهبازی مرتفع نشود در مسابقات حضور نخواهیم یافت، گفت: بیشترین هواداران ما را جوانان و نوجوانان تشکیل می دهند که باتوجه به وضعیت بیکاری فعلی، هندبال سبب سرگرمی آنها شده است.

درصدد اجرای طرح های استعداد یابی در مدارس هستیم

مدیرعامل باشگاه هندبال زاگرس اسلام آباد غرب با بیان اینکه آکادمی هندبال در سالهای اخیر با حضور مربیان مجرب راه اندازی شده است، عنوان کرد: درصدد اجرای طرح های استعداد یابی در مدارس هستیم البته در حال حاضر چند تیم در رده نوجوانان، جوانان و نونهالان داریم.

این مسئول گفت: در جام باشگاه های آسیا ۱۲ تیم حضور دارد که اسپانسرهای قدرتمندی دارند و بازیکنان آنها را ورزشکارانی حرفه ای از تیمهای خارجی تشکیل می دهد در حالی که تیم زاگرس کرمانشاه از سوی شرکتی خاص حمایت مالی نمی شود.

اعظم با بیان اینکه درصدد جذب چند بازیکن خارجی هستیم عنوان کرد: برای حضور در مسابقات جام باشگاه های آسیا سه هزار دلار هزینه کردیم و تمام تلاش خود را برای کسب افتخار خواهیم کرد.

وی با اشاره به اینکه شمار بسیار زیادی از بازیکنان ما را ورزشکاران غرب کشور تشکیل می دهند افزود: امسال در لیگ یک نیز شاهد حضور تیم درخشان کرمانشاه هستیم که بیشتر بازیکنان آن بومی هستند.

مدیرعامل باشگاه هندبال زاگرس اسلام آباد غرب خاطرنشان کرد: انتظار تیم های ورزشی از رسانه ها فضاسازی برای حضور اسپانسرهای مالی است.

وی افزود: شهرستان اسلام آباد غرب سه شرکت را دارد که تنها تیم پر طلایی از هندبال حمایت کرده است.

اعظم عنوان کرد: همواره ورزش بانوان در استان کرمانشاه نادیده گرفته شده با این حال امسال برای نخستین بار ورزش هندبال زاگرس صاحب لیگ برتر بانوان خواهد شد.

ظرفیت هندبال بانوان استان بسیار بالاتر از دیگر استانها است

نشمین شافعیان، سرمربی تیم هندبال زاگرس بانوان اسلام آباد غرب نیز در این نشست اظهار داشت: با شرایط مالی موجود حضور در لیگ برتر هندبال کاری سخت است.

این مسئول عنوان کرد: سالها است که خبری از هندبال بانوان کرمانشاه شنیده نشده و مربی های شاخص نیز کنار گذاشته شدند.

شافعیان بیان کرد: ظرفیت هندبال بانوان استان بسیار بالاتر از دیگر استانها است با این حال تعداد زیادی بازیکن بومی بزرگسال در بین بانوان نداریم.

وی با تاکید بر اینکه تنها در مقطع آموزش و پرورش هندبال استان پرورش یافته است، افزود: ۱۰ نفر از بازیکنان هندبال در رده نوجوانان و جوانان بومی هستند.

این مسئول گفت: تمرینات تیم زاگرس بانوان از دهه اول شهریور در شهرستان کرمانشاه آغاز خواهد شد و مسابقات نیز با احتمال یک هفته تاخیر در نیمه نخست مهر ماه در شهرستان اسلام آباد غرب برگزار می شود.