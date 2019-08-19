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۲۸ مرداد ۱۳۹۸، ۱۲:۱۰

وزرای خارجه ژاپن و کره جنوبی در پکن دیدار می‌کنند

وزرای خارجه ژاپن و کره جنوبی در پکن دیدار می‌کنند

پکن میزبان نشست وزرای خارجه دو کشور آسیایی است که این روزها رابطه خوبی با یکدیگر ندارند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «تارو کانو» وزیر خارجه ژاپن قرار است در پکن با «کانگ کیونگ وا» همتای کره جنوبی خود دیدار کند.

این در حالی است که ژاپن همین اواخر کره جنوبی را از لیست شرکای تجاری قابل اعتماد خود خارج کرد و صادرات فناوری به این کشور را با محدودیت‌هایی مواجه ساخت- اقدامی که ریشه در اختلافات تاریخی دو کشور از بابت مسائل باقی‌مانده از جنگ جهانی دوم دارد و این روزها روابط توکیو-سئول را بیش از پیش خدشه‌دار کرده است.

دیدار وزرای خارجه ژاپن و کره جنوبی در جریان سفر سه روزه آنها به چین در بازه زمانی سه‌شنبه تا پنجشنبه روی می‌دهد.

تاریخ دقیق این دیدار روز چهارشنبه است.

از سویی، قرار است بعد از سه سال، وزرای خارجه چین، ژاپن و کره جنوبی دیداری مشترک با یکدیگر داشته باشند.

کد مطلب 4696526
مریم خرمایی

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