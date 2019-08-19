فرار تروریستها از شمال شهر راهبردی خان شیخون

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، ارتش سوریه به پیشروی خود در حومه جنوبی ادلب ادامه می دهد و تروریستهای جبهه النصره و هم پیاله های آنها را مجبور به فرار کرده است.

بر اساس این گزارش؛ ارتش سوریه تروریستهای جبهه النصره را مجبور به فرار از مواضع مهمی در شمال شهر راهبردی خان شیخون کرده است.

ارتش سوریه جاده بین المللی میان خان شیخون-معره النعمان را در تیررس خود دارد.

خبرنگار اسپوتنیک گزارش داد: ارتش سوریه به جاده بین الملل حماه-حلب رسیده است و بر بخش راهبردی آن که خان شیخون را به معره النعمان متصل می سازد، اشراف آتشباری دارد. ارتش سوریه به پیشروی در حومه جنوبی ادلب ادامه می دهد و بر تله النمر، حرش الخان، تله السیریاتل در شمال غرب شهر خان شیخون پس از نبرد سنگین با تروریستهای جبهه النصره مسلط شده است. این پیشروی های ارتش سوریه در حالی است که هزاران تروریست از شمال به جبهه های ادلب آمده اند.

این در حالی است که منابع خبری شب گذشته از ورود ارتش سوریه به شهر راهبردی خان شیخون خبر داده بودند.

این منابع اعلام کرده بودند که نیروهای ارتش سوریه شب گذشته وارد شهر راهبردی خان شیخون شده و شروع به پیشروی در آن کرده اند و اینکه نبردی سنگینی میان تروریستها و ارتش سوریه در این شهر جریان دارد.

منابع وابسته به مخالفان سوری اعلام کردند که این اولین باری است که نیروهای ارتش سوریه از زمان خارج شدن این شهر از کنترل ارتش سوریه در سال ۲۰۱۴ وارد آن می شوند.

این منابع بیان کردند که نیروهای ارتش سوریه از سمت شمال غربی وارد شهر شده و بر برخی ساختمان ها مسلط شده اند.

یک منبع نظامی ارتش سوریه هم اعلام کرده بود که ارتش سوریه وارد شهر راهبردی خان شیخون از سمت شمال غربی آن شده است و ادوات و تجهیزات تروریست ها را منهدم و بسیاری از آنها را به هلاکت رسانده است و شمار زیادی از تروریستها نیز فرار کرده اند.

اما چرا تسلط بر خان شیخون اهمیت دارد؟

شهر خان شیخون از اهمیت راهبردی فراوانی برخوردار است زیرا بر جاده های حیاتی مشرف است و نقطه تلاقی میان حومه شرقی، غربی و شمالی ادلب است و سیطره بر آن اولین گام برای بازگشایی جاده حیاتی میان حلب پایتخت اقتصادی سوریه و دمشق پایتخت سیاسی آن است.

از بُعد نظامی هم سیطره ارتش سوریه بر خان شیخون راه را در برابر نیروهای ارتش سوریه برای پیروزی های بیشتر هموار می کند تا به سوی کفر سجنه و معره النعمان در شمال پیش بروند. تسلط ارتش سوریه بر خان شیخون به مثابه محاصره مساحت قابل توجهی در حومه شمالی حماه و آنچه مثلث مرگ نامیده می شود ومورک که نقطه دیده بانی ترکیه در آن قرار دارد و تروریستها از اطراف آن به مواضع ارتش سوریه و شهرک های مسکونی تحت کنترل ارتش سوریه حمله می کنند، است.