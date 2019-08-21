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۳۱ مرداد ۱۳۹۸، ۰:۵۸

ناتو اعلام کرد

دو تروریست آمریکایی در افغانستان کشته شدند

دو تروریست آمریکایی در افغانستان کشته شدند

ائتلاف نظامی ناتو از کشته شدن دو تروریست ارتش آمریکا در افغانستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، دفتر مطبوعاتی ناتو اعلام کرد که دو تن از تروریست‌های آمریکایی ارتش آمریکا روز چهارشنبه در افغانستان کشته شدند.

در این بیانیه آمده است که طبق رویه وزارت دفاع آمریکا (پنتاگون)، نام این دو فرد کشته شده تا پیش از اطلاع رسانی به خویشاوندانشان اعلام نخواهد شد.

گفتنی است که در حال حاضر ۱۴ هزار نظامی آمریکایی با ادعای آموزش نیروهای افغان و مقابله با قدرت گرفتن گروه‌های تروریستی، در افغانستان به سر می‌برند.

این در حالی است که «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهوری آمریکا در اظهار نظری که می‌توان آن را نشانه تمایل برای کاهش حضور نظامی آمریکا در افغانستان تلقی کرد؛ مدعی شد نقش آمریکا در این کشور آسیایی به سطح نیروی پلیس تنزل یافته است.

وی در ادامه ادعاهای خود افزود: «۱۸ سال شده است. واقعاً نمی‌جنگیم. تقریباً آنجا مثل نیروی پلیس هستیم. قرار نیست نیروی پلیس باشیم. بعضی از نیروهایمان را برمی‌گردانیم اما باید حضورمان را در آنجا حفظ کنیم».

کد مطلب 4698675

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