فتح الفتوح ارتش سوریه در شمال حماه/ «مثلث مرگ» به تاریخ پیوست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، نیروهای ارتش سوریه در ادامه پیشروهای خود در حومه شمالی حماه موفق به تسلط بر شهر اللطامنه شدند.

به این ترتیب ارتش سوریه با تسلط بر اللطامنه بر آنچه مثلث مرگ نامیده می شد و منبع حملات راکتی و تک تیراندازان جبهه النصره بود که هزاران غیرنظامی را در شهرک ها و روستاهای امن واقع تحت سیطره ارتش سوریه کشت و برخی دیگر را زخمی کرد، پایان داد.

منابع نظامی سوری اعلام کردند که نیروهای ارتش سوریه در حال حاضر مشغول پاکسازی مناطق کفرزیتا، اللطامنه، لطمین و تل فاس در حومه شمالی حماه هستند و اقدام به مین زدایی و نابودی مواد منفجره ای که تروریستها برجای گذاشته اند، می کنند.

با فتح شهر راهبردی خان شیخون در جنوب ادلب، مناطق کفرزیتا، اللطامنه، لطمین و تل فاس به مثابه سقوط کرده از حیث نظامی محسوب می شدند و امروز ارتش سوریه ضربه نهایی را بر تروریستها وارد کرد و کفرزیتا، لطمین و اللطامنه را از لوث تروریستها آزاد کرد.

شهرک لطمین در ۵ کیلومتری شهر مورک که پست دیده بانی ترکیه در آن قرار دارد، واقع شده است. شهر کفرزیتا و شهرک لطمین بر جاده مواصلاتی میان کفرنبوده و مورک واقع شده اند و معروف هستند که فقط در روی زمین به یکدیگر ارتباط ندارند بلکه شبکه پیچیده ای از تونلها که گروههای تروریستی طی سالیان حفر کرده اند، در زیر زمین وجود دارد.

همزمان برخی منابع اعلام کردند که ارتش سوریه پست دیده بانی ترکیه در اطراف مورک در حومه شمالی حماه را پس از تسلط بر مناطق اطراف آن به محاصره درآورده است.

این منابع بیان کردند: ارتش سوریه پس از تسلط بر روستاهای و شهرک های البویضه، معرکبه، اللحایا در حومه شمالی حماه این پست دیده بانی ترکیه را به محاصره درآورده است.

همزمان گروه موسوم به دیده بان حقوق بشر سوریه اعلام کرد که ارتش سوریه بر کفرزیتا، اللطامنه، الصیاد، البویضه، معرکبه، لطمین، لحایا و برخی تپه های در حومه شمالی حماه مسلط شده است و این برای اولین بار از سال ۲۰۱۲ این مناطق به کنترل ارتش سوریه درآمده است.

بر اساس آخرین اخبار واصله از منابع خبری؛ شهر مورک و اطراف آن در حومه حماه نیز به دست ارتش سوریه فتح شد.