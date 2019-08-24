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۲ شهریور ۱۳۹۸، ۱۰:۵۱

مدیر حج و زیارت استان زنجان خبر داد:

فعالیت ۲۲ دفتر زیارتی در زنجان برای ثبت‌نام زائرین اربعین حسینی

فعالیت ۲۲ دفتر زیارتی در زنجان برای ثبت‌نام زائرین اربعین حسینی

زنجان-مدیر حج و زیارت استان زنجان گفت: ۲۲ دفتر زیارتی در استان زنجان برای ثبت‌نام زائرین اربعین حسینی پیش‌بینی‌شده است.

فرامرز بابایی در گفتگو با خبرنگار مهر به سامانه سماح اشاره کرد و افزود: ثبت‌نام زائران اربعین تنها از طریق سامانه سماح از اول شهریورماه شروع شده است. 

وی اظهار کرد: گذرنامه معتبر با اعتبار حداقل ۶ ماه که باید زائرین حتما به همراه داشته باشند وثبت‌نام در سامانه سماح ضروری است.

مدیر حج و زیارت استان زنجان  بابیان اینکه ۲۲ دفتر زیارتی در استان زنجان برای ثبت‌نام زائرین اربعین حسینی پیش‌بینی‌شده است، گفت: حج و زیارت استان زنجان زائرین اعزام‌شده به اجتماع عظیم حسینی را بیمه  می‌کند.

بابایی بابیان اینکه  رسانه‌ها باید اطلاع‌رسانی لازم از سامانه سماح (ثبت‌نام برای اجتماع عظیم حسینی) را در دستور کار جدی خود قرار دهند، ابراز کرد: افرادی که در سامانه سماح ثبت‌نام نکنند نمی‌توانند از کشورخارج شوند. 

کد مطلب 4700034

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