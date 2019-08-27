برگزیدگان سیزدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، هنرمندان برگزیده سیزدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان در سه بخش موسیقی نواحی، موسیقی دستگاهی و موسیقی کلاسیک معرفی شدند.

هیات داوران بخش های مختلف سیزدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان در مراسم اختتامیه این دوره از جشنواره که شامگاه سه شنبه پنجم شهریور ماه با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، مدیرکل دفتر موسیقی وزارت ارشاد و تعدادی از هنرمندان شناخته شده کشورمان در تالار وحدت برگزار شد، نفرات برگزیده هر بخش را معرفی کردند.

برای مشاهده اسامی برگزیدگان بخش موسیقی نواحی اینجا ، بخش موسیقی ردیف دستگاهی اینجا و برای مشاهده نفرات برگزیده بخش موسیقی کلاسیک اینجا را کلیک کنید.

سیزدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان از روز پنجم مرداد تا پنجم شهریور ماه سال ۱۳۹۸ به همت انجمن موسیقی ایران و همکاری دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و تالار رودکی با دبیری علمی هومان اسعدی و مشارکت ۱۱۰ استاد موسیقی در تهران برگزار شد.