به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام و المسلمین سید نبی موسوی فرد شامگاه شنبه در جلسه ستاد اربعین حسینی که با حضور استاندار خوزستان، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند، برخی مدیران کل و دیگر مسئولان محلی در مرز شلمچه برگزار شد، اظهار کرد: با وجود اینکه بهواسطه سهچرخهها در اربعین برای عدهای اشتغالزایی ایجاد میشود اما در سالهای گذشته مواردی از ناامنی و دزدی در آنها مشاهده شد.
وی افزود: برای اربعین امسال پیشنهاد میشود که این سهچرخهها ساماندهی شوند و از ورود آنها طبق روال سالهای گذشته ممانعت شود.
نماینده ولیفقیه در استان خوزستان در ادامه بر لزوم رفع مشکلات موکب داران و جلوگیری از تکرار مشکلات سالهای پیش تأکید کرد و گفت: با توجه به تعداد بالای زائران اربعین در مرزها امکان اینکه همه در همان روز ورود از مرز گذر کنند وجود ندارد و همیشه عدهای مجبور به شب مانی هستند که نقش موکب داران در ساماندهی آنها رنگ خواهد بود بر همین اساس امسال و با پیشبینی افزایش جمعیت زائران حسینی باید به انتظارت موکب داران بیشازپیش توجه شود.
حجتالاسلام موسوی فرد رفع مشکل دسترسی موکبها به راههای مواصلاتی را ازجمله موارد نیاز به اقدام در شلمچه دانست و توضیح داد: با توجه به آماده نشدن جاده جدید منطقه آزاد اروند، باید جاده دسترسی مواکب که بخشی از آن در سال گذشته احداثشده امسال تکمیل شود.
وی کاهش مشکلات ترافیکی و حملونقل سریعتر زائران را از مهمترین امتیازات ایجاد راه دسترسی دانست.
انجام مانور عملیاتی برای تقسیمکارها، توجه به مسائلی همچون توزیع برق مواکب، ایجاد دوربرگردانهای بیشتر در مسیر منتهی به شلمچه از دیگر مواردی بود که نماینده ولیفقیه در استان خوزستان از آنها بهعنوان راهکارهای بهبود سطح خدماترسانی به زوار حسینی یاد کرد.
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