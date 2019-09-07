جزییات یک رویداد گروه نوازی در شیراز/ احمد پژمان دبیر هنری شد

هدایت رضایی مدیرعامل انجمن موسیقی استان فارس در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: رویداد گروه نوازی فارس از جمله رویدادهای هنری است که طی سال های گذشته از زمانی که بنده در سمت مدیریت انجمن حضور نداشته به صورت مستمر برگزار شده و میزبان گروهای شرکت کننده استان فارس بود اما متاسفانه این رویداد موسیقایی بنا به دلایلی حدود سه سال دچار وقفه شد. به هر حال بنده و همکارانم تلاش کردیم که برای راه اندازی آن تلاش هایی را انجام دهیم.

وی افزود: البته در دوره های قبلی که این پروژه برگزار می شود تمامی هزینه ها به عهده بخش خصوصی بود و ماجرا به بخش دولتی وابسته نبود اما خوشبختانه دراین دوره شرایطی پیش آمد که ما مجددا میزبان هنرمندان و گروه های مختلف موسیقی استان فارس باشیم و این رویداد را برپا کنیم. رویداد گروه نوازی فارس یکی از برنامه های بسیار ارزشمند و موثر حوزه موسیقی در استان فارس است که برای بسیاری از هنرمندان این عرصه تبدیل به نقطه امیدی جهت ارائه و معرفی آثارشان به مخاطبان شده است.

مدیرعامل انجمن موسیقی استان فارس بیان کرد: طبق برنامه ریزی های به عمل آمده رویداد گروه نوازی فارس در بخش های مختلف موسیقی ایرانی، موسیقی کلاسیک، موسیقی نواحی، موسیقی پاپ و موسیقی کُرال برگزار می شود. البته ما بخش موسیقی کودک و نوجوان هم برای این دوره در نظر گرفتیم که چون شرایط غیررقابتی دارد آن را در تاریخ دیگری برگزار خواهیم کرد. تاریخ برگزاری هم آذرماه خواهد بود و فکر می کنم با طراحی که برای هرچه بهتر برگزار شدن این پروژه انجام گرفته شاهد اتفاقات موثری در این عرصه خواهیم بود.

رضایی در پایان درباره نحوه حضور بزرگان عرصه موسیقی در این رویداد که در پوستر فراخوان آن از احمد پژمان به عنوان دبیر هنری یاد شده است، گفت: به طور حتم برنامه ریزی هایی برای حضور بزرگان موسیقی کشور برای حضور در شورای سیاستگذاری، هیات داوران و مشاوران انجام گرفته است. اما ما تلاش می کنیم به دلیل برخی حساسیت هایی که ممکن است به وجود آید اسامی هیات داوران را در روزهای منتهی به برگزاری رویداد اعلام کنیم. به طور قطع تلاش ما این است که رویدادی را برگزار کنیم که بتواند به کیفیت موسیقی استان کمک کند. البته تلاش داریم این رویداد در سه حوزه موسیقی کلاسیک، موسیقی ردیف دستگاهی و بخش پژوهش به صورت کشوری برگزار شود که قطعا در این مورد اطلاع رسانی لازم را خواهیم کرد.