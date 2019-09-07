به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از زددی نت، سازگاری این دو تبلت با دستیار هوشمند گوگل موسوم به اسیستنت باعث می‌شود که بتوان از آنها برای کنترل برخی لوازم منزل مانند لامپ‌های هوشمند نیز استفاده کرد.

با توجه به نصب میکروفون و سیستم شناسایی صوتی بر روی تبلت‌های یادشده تنها کافی است کاربر با صدای خود خواستار روشن و خاموش شدن لامپ‌های هوشمند منزل خطاب به این تبلت‌ها شود تا این کار انجام شود.

تبلت یوگا اسمارت تب مجهز به نمایشگری ۱۰.۱ اینچی با دقت ۱۹۲۰ در ۱۰۸۰ پیکسل است. در مقابل اسمارت تب ام ۸ دارای نمایشگری ۸ اینچی با دقت ۱۲۸۰ در ۸۰۰ پیکسل است. پردازنده‌های اصلی این دو تبلت به ترتیب از نوع هشت هسته‌ای Snapdragon ۴۳۹ کوالکوم و چهار هسته‌ای A۲۲ Tab مدیا تک هستند.

حافظه رم این دو تبلت هم به ترتیب ۳ و ۲ گیگابایت و حافظه داخلی آنها به ترتیب ۳۲ و ۱۶ گیگابایت است. برای تبلت یوگا اسمارت تب فناوری شارژ هوشمند برای تسریع در شارژ نیز در نظر گرفته شده است. قیمت این تبلت ۲۵۰ دلار و قیمت تبلت اسمارت تب ام ۸ برابر با ۱۳۰ دلار است.