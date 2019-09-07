به گزارش خبرگزاری مهر، سردار رمضان شریف سخنگو و مسئول روابط عمومی کل سپاه، گفت:با توجه به اهمیت علم و دانش افزایی در فرهنگ دینی و ملی جامعه اسلامی و اهتمام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در عرصه الگوسازی و بسترسازی برای بسط و تحکیم این فرهنگ و پشتوانه سازی برای رشد و ارتقای جایگاه و رتبه علمی کشور و پاسخ به نیازها و الزامات پیش روندگی نظام و پیشرفت ایران اسلامی و نقش آفرینی نسل جوان به ویژه فرزندان عزیز خانواده های سپاه، سرلشکر حسین سلامی فرمانده کل سپاه طی دستوری، قدردانی شایسته از حائزین رتبه های برتر و بالاتر کنکور سراسری سال ۹۸ برای فرزندان پاسدار را ابلاغ کرد.

وی افزود:در این راستا معاونت نیروی انسانی سپاه مأموریت یافته است به سرعت نسبت به جمع آوری، پردازش و اعلام اسامی فرزندان پاسدار پسر و دختر که موفق به احراز رتبه زیر ۱۰۰۰ در رشته های مختلف آزمون کنکور شده‌اند اقدام نماید.

سخنگوی سپاه این اقدام را موجب ارتقای انگیزه، تلاش و مجاهدت برای ارتقا و عمق بخشی سطح علمی و ورود بیش از پیش فرزندان پاسدار و حمایت خانواده های پاسدار در این عرصه توصیف و تصریح کرد: مقرر شده است حائزین رتبه های زیر ۱۰۰۰ در سه سطح دسته بندی و طی مراسمی با حضور سرلشکر سلامی مورد تقدیر و از هدایای معنوی و مادی نیز بهره‌مند شوند.

سردار شریف در پایان تاکید کرد: سپاه سرمایه سازی و پشتوانه سازی علمی و انسانی در تراز انقلاب و مقتضیات چله دوم انقلاب و نیز اهتمام و حمایت های بیشتر نسبت به اعتلاء و بلوغ علمی و توجه ویژه به خلاقیت ها، ابداعات و ابتکارات را از راهبردهای خود در دور جدید حیات این نهاد می داند که جدی تر و بیشتر از گذشته مورد توجه قرار خواهد داد.