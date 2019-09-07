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۱۶ شهریور ۱۳۹۸، ۱۲:۲۸

سردار شریف اعلام کرد؛

دستور فرمانده سپاه برای تقدیراز رتبه‌های برترکنکور فرزندان پاسدار

دستور فرمانده سپاه برای تقدیراز رتبه‌های برترکنکور فرزندان پاسدار

سخنگوی سپاه از دستور فرمانده کل سپاه برای قدردانی از فرزندان پاسدار حائز رتبه های برتر و بالا در کنکور سراسری سال ۹۸ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار رمضان شریف سخنگو و مسئول روابط عمومی کل سپاه، گفت:با توجه به اهمیت علم و دانش افزایی در فرهنگ دینی و ملی جامعه اسلامی و اهتمام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در عرصه الگوسازی و بسترسازی برای بسط و تحکیم این فرهنگ و پشتوانه سازی برای رشد و ارتقای جایگاه و رتبه علمی کشور و پاسخ به نیازها و الزامات پیش روندگی نظام و پیشرفت ایران اسلامی و نقش آفرینی نسل جوان به ویژه فرزندان عزیز خانواده های سپاه، سرلشکر حسین سلامی فرمانده کل سپاه طی دستوری، قدردانی شایسته از حائزین رتبه های برتر و بالاتر کنکور سراسری سال ۹۸ برای فرزندان پاسدار را ابلاغ کرد.

وی افزود:در این راستا معاونت نیروی انسانی سپاه مأموریت یافته است به سرعت نسبت به جمع آوری، پردازش و اعلام اسامی فرزندان پاسدار پسر و دختر که موفق به احراز رتبه زیر ۱۰۰۰ در رشته های مختلف آزمون کنکور شده‌اند اقدام نماید.

سخنگوی سپاه این اقدام را موجب ارتقای انگیزه، تلاش و مجاهدت برای ارتقا و عمق بخشی سطح علمی و ورود بیش از پیش فرزندان پاسدار و حمایت خانواده های پاسدار در این عرصه توصیف و تصریح کرد: مقرر شده است حائزین رتبه های زیر ۱۰۰۰ در سه سطح دسته بندی و طی مراسمی با حضور سرلشکر سلامی مورد تقدیر و از هدایای معنوی و مادی نیز  بهره‌مند شوند.

سردار شریف در پایان تاکید کرد: سپاه سرمایه سازی و پشتوانه سازی علمی و انسانی در تراز انقلاب و مقتضیات چله دوم انقلاب  و نیز اهتمام و حمایت های بیشتر نسبت  به اعتلاء و بلوغ علمی و توجه ویژه به خلاقیت ها، ابداعات و ابتکارات  را از راهبردهای خود در دور جدید حیات این نهاد می داند که جدی تر و بیشتر از گذشته مورد توجه قرار خواهد داد.

کد مطلب 4713230
هادی رضایی

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