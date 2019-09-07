امسال ۳۲ هزار کلاس اولی به مدرسه می روند

ناهید فضلی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه مدارس آماده پذیرایی از دانش آموزان پایه اولی هستند، اظهار داشت: بیش از ۳۲ هزار نفر دانش آموز پایه اولی در روز سی و یکم شهریور ماه در جشن غنچه‌ها و شکوفه‌ها حضور می‌یابند.

وی درباره شمار دانش آموزان دوره ابتدایی افزود: پیش بینی می‌شود امسال بیش از ۱۷۶ هزار نفر دانش آموز ابتدایی شامل ۹۱ هزار دانش آموز پسر و ۸۵ هزار دانش آموز دختر در کلاس‌های درس حاضر می‌شوند.

معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: دانش آموزان دوره ابتدایی در ۲۴۱۷ مدرسه و بیش از ۸۰۰۰ کلاس درس حضور خواهند یافت.

این مسئول گفت: تمام اولیا دانش آموزان پایه اولی در شهریور ماه آموزش‌های لازم را در راستای چگونگی ارتباط با فرزندان و آشنا شدن با برنامه‌های درسی آنها خواهند دید.

فضلی افزود: همچنین تمامی اولیای دانش آموزان کلاس اول و پیش دبستانی در قالب «کتاب تار خانه در پود مدرسه» با برنامه‌های درسی فرزندان خود آشنا می‌شوند.

وی خاطرنشان کرد: در این کتاب، اولیای دانش آموزان با شیوه‌های جدید روش تدریس، شیوه‌های جدید سنجش و ارزیابی و مجموعه دانستنی‌ها برای چگونگی ورود دانش آموزان به مدارس آشنا خواهند شد.

معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش استان کرمانشاه عنوان کرد: ۱۸۶۷ مدرسه مختلط هستند که در نقاط روستایی قرار دارند.

فضلی درباره شمار نوآموزان پیش دبستانی گفت: امسال ۲۵ هزار نوآموز پیش دبستانی به مراکز پیش دبستانی خواهند رفت که برای اولیا آنها آموزش‌های لازم در نظر گرفته شده است.

وی افزود: اولیای نوآموزان ساکن در مناطق مرزی، حاشیه‌ای و محروم برای ثبت نام فرزندان خود باید به مدارس مراجعه کنند.

این مسئول دوره پیش دبستانی را گلوگاه ورودی دوره ابتدایی دانست و خاطرنشان کرد: تمام اولیای نوآموزان برای ثبت نام فرزندان خود در دوره پیش دبستانی شتاب کنند زیرا بر اساس تحقیقات کودکانی که دوره پیش دبستانی را گذرانده‌اند در دوره ابتدایی موفق تر خواهد بود.