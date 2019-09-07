به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمداسماعیل قلی‌پور ظهر شنبه در مراسم سوگواره بصیرت عاشورایی با بیان اینکه شناخت حق در زندگی بسیار مهم است، افزود: در واقعه کربلا یزیدیان حق را نشناختند چون شکم‌های آنها از حرام پر بوده است.

امام جمعه شهرستان بابلسر بیان کرد: حق را اگر بشناسیم در تمامی مراحل زندگی موفق و سربلند خواهیم بود؛ در واقعه کربلا آنهایی که با امام حسین (علیه السلام) بودند برای همیشه سربلند هستند.

قلی‌پور راه رسیدن به خداوند را توحید و ولایت دانست و ادامه داد: برخی افراد فکر می‌کنند از هر راهی می‌توانند به حق برسند که این مسئله اشتباه است.

وی خاطرنشان کرد: خیلی از افراد حق را می‌شناسند اما در بعضی از موضوعات و شرایط باید مواضع شفاف در دفاع از حق داشته باشند، سکوت می‌کنند برای اینکه آسیبی به آنها نرسد و هزینه ندهند.

امام جمعه بابلسر با بیان اینکه برخی افراد حاضر هستند ولی فقیه آنها هزینه بدهد اما آنها هزینه ندهد، عنوان کرد: شناخت حق، شناخت مسیر حق، حرکت در مسیر حق و استقامت در مسیر حق چهار موضوع بسیار مهم است.

قلی‌پور ثابت قدم بودن در مسیر حق را از تمامی موارد مهم‌تر و سخت‌تر دانست و اظهار کرد: در واقعه کربلا برخی افراد تا روزهای آخر در کنار امام حسین (علیه السلام) بودند اما به یکباره جدا شدند و مسیر ناحق را انتخاب کردند.

وی با بیان اینکه در قرآن کریم به ما یاد دادند زیاد دعا کنیم که در مسیر حق ثابت قدم باشیم، افزود: بزرگانی در طول تاریخ لغزیدند و از قطار انقلاب پیاده شدند و ما باید مراقب باشیم که جزو آن دسته از افراد نباشیم.

امام جمعه بابلسر با بیان اینکه روحیه استقامت و مقاومت در جهان و منطقه جواب داده و دشمنان را به زانو در آورده است، بیان کرد: ۴۰ سال ایستادگی کردیم و ثمره آن را دیدیم، هر کجا کوتاه آمدیم و لبخند زدیم آسیب آن را هم دیدیم.

قلی‌پور با بیان اینکه استقامت، مقاومت و ایستادگی مقابل مستکبران رمز پیروزی ملت‌های مسلمان است، گفت: احترام مجلس سیدالشهدا بسیار مهم است و بسیاری از افراد در همین مجالس عزاداری متحول شدند و در مسیر اهل بیت قرار گرفتند.