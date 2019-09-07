به گزارش خبرنگار مهر، سید سعید شاهرخی بعدازظهر شنبه در جلسه کارگروه حقوق شهروندی استان همدان که لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهور برگزار شد، اولویت اول استان همدان به تبعیت از دولت را توجه به معیشت مردم و رونق تولید برشمرد و گفت: برای همین امر سند راهبردی ۳ ساله استان همدان تدوین شده است.
وی با اشاره به اینکه ۱۵ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری با ۶۰ هزار شغل در سند راهبردی پیش بینی شده است، عنوان کرد: علیرغم همه تحریمها با تلاش بخش خصوصی هیچ واحد تولیدی در استان همدان تعطیل نشده است
استاندار همدان با بیان اینکه در چهار ماه اول سال برای ۸ هزار و ۹۸۱ نفر در استان همدان اشتغال ایجاد شده است، گفت: ۴۷ درصد از اشتغال استان همدان در این مدت محقق شد
۴۱ پروژه ملی که در استان همدان در دست اقدام است
شاهرخی به ۴۱ پروژه ملی که در استان همدان در دست اقدام است اشاره کرد و گفت: اجرای این پروژهها یک جهش بزرگ در توسعه استان همدان را به همراه خواهد داشت.
وی به در دست اجرا بودن ۵۵۰ طرح به ارزش ۳ هزار میلیارد در بخشهای صنعتی، کشاورزی و گردشگری در استان اشاره کرد و افزود: سیاست دیگر ما توجه به ارتقای ظرفیت تولید در صنعت، معدن و کشاورزی است.
وی با تاکید بر اینکه مردم در تمام دوران حساس گذشته تا امروز نقش آفرین بودهاند توجه به موضوع مهم سرمایههای اجتماعی را از برنامههای کاربردی و دارای اولویت دولت برشمرد و گفت: باهدف تقویت احزاب، خانه احزاب استان همدان با حضور احزاب با گرایشهای مختلف راه اندازی شد و هم اکنون ۳۷ حزب دارای مجوز در استان همدان فعالیت دارند.
استاندار همدان با تاکید بر اینکه تشکیل و تقویت سازمانهای مردم نهاد در استان همدان از برنامههای با اولویت دولت است، گفت: از ۲۷۰ سمن در ابتدای دولت تدبیر و امید به ۴۷۰ سمن رسیدیم و افزایش کمی و کیفی سمنها در دستور کار است.
هیئتهای اندیشه ورز با هدف استفاده از ظرفیتهای جوانان در استان همدان تشکیل شده است وی با بیان اینکه هیئتهای اندیشه ورز با هدف استفاده از ظرفیتهای جوانان در استان همدان تشکیل شده است، گفت: ۸۰۰ نفر جوان علاقمند، خوش فکر و پا به کار در هیئتهای اندیشهورز حضور دارند و معمولاً در جلسات به تناسب حضور دارند.
وی گفت: استفاده از ظرفیت بانوان در حوزههای مدیریتی در اولویت است و در حال حاضر ۲۶۷ نفر از بانوان استان همدان در پستهای مدیریتی به کار گرفته شدهاند.
شاهرخی یادآور شد: بانوان ۱۱.۴ درصد پستهای مدیریت استان همدان را دارند و به سمت ۳۰ درصد تعیین شده برای حضور بانوان در حال حرکت هستیم.
رئیس کانون وکلای استان همدان نیز با بیان اینکه مردم باید وکیل مستقل و حق انتخاب داشته باشند، گفت: لایحه رفع خشونت علیه زنان مورد توجه قرار گیرد و اجرایی شود.
نماینده هیئت اندیشه ورز جوان نیز آموزش حقوق شهروندی را از اولین وظایف حاکمیت برشمرد و گفت: با اجرای منشور حقوق شهروندی نگاه ویژه ای بر حوزه مسکن، اشتغال و جایگاه شهروندان خواهد شد که این منشور نیازمند اجرا به صورت کامل است.
نماینده سازمانهای مردم نهاد نیز با بیان اینکه ۴۷ سمن در استان همدان فعالیت میکنند که این نشانه ظرفیت بالای تشکلها در استان همدان است، گفت: در استان همدان همه مدیران همکاری خوبی با سمنها دارند.
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