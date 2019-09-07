نماز ظهر تاسوعا و عاشورا در امامزادگان مازندران اقامه می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ابراهیم حیدری عصر شنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به برنامه‌های سوگواره بصیرت عاشورایی در ۳۰۰ امامزاده و بقعه متبرکه در دهه اول ماه محرم گفت: نماز ظهر روز تاسوعا و عاشورا به پیروی از امام حسین (ع) با حضور خیل عظیم عزاداران حسینی در امامزادگان اقامه می‌شود.

وی با اشاره به اینکه تبدیل کردن بقاع متبرکه به قطب‌های فرهنگی از مطالبات مقام معظم رهبری از سازمان اوقاف و امور خیریه است، اظهارداشت: ایشان همچنین بر برپایی نماز جماعت در آستان مقدس امامزادگان و بقاع متبرکه نیز تاکید داشته‌اند.

وی اضافه کرد: هرساله در ایام ماه‌های محرم و صفر طرح ملی و سراسری سوگواره بصیرت عاشورایی با هدف اجرای امینانه نیات واقفان خیراندیش مرتبط با عزاداری امام حسین (ع)، تبیین قیام اباعبدالله الحسین (ع)، تبیین عبرت‌ها و درس‌های عاشورا، تقویت باورهای دینی، ترویج معارف اهل بیت (ع) بخصوص امام حسین (ع)، تبیین سبک زندگی حسینی و ایجاد بصیرت افزایی در میان مردم با بهره گیری از بیانات امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری پیرامون قیام امام حسین (ع) برگزار می‌شود.

مدیر کل اوقاف و امور خیریه مازندران اضافه کرد: امسال طرح ملی «سوگواره بصیرت عاشورایی» در دهه اول ماه محرم در ۳۰۰ بقعه متبرکه و امامزاده در حال برگزاری است.

حجت الاسلام حیدری ادامه داد: همچنین در راستای برگزاری طرح ملی «سوگواره بصیرت عاشورایی» بصورت گسترده در امامزادگان مجری طرح، نماز ظهر روز تاسوعا و عاشورای حسینی با حضور عزاداران اقامه خواهد شد.