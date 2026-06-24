فرهنگ عاشورا راهبرد مقابله با جنگ شناختی و فرهنگی دشمنان است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام ابراهیم حیدریجناسمی ظهر چهارشنبه در گفتوگو با خبرنگاران با اشاره به فرارسیدن ایام تاسوعا و عاشورای حسینی اظهار کرد: قیام عاشورا تنها یک واقعه تاریخی و مذهبی نیست، بلکه مدرسهای ماندگار برای عزتخواهی، ظلمستیزی و دفاع از ارزشهای الهی در همه دورانها به شمار میرود.
وی با بیان اینکه دشمنان امروز از ابزارهای متنوع رسانهای و فرهنگی برای تأثیرگذاری بر افکار عمومی استفاده میکنند، افزود: ترویج فرهنگ عاشورایی و تبیین پیامهای نهضت امام حسین (ع) میتواند نقش مؤثری در افزایش بصیرت جامعه و خنثیسازی توطئههای دشمنان داشته باشد.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران با اشاره به جایگاه وقف در ترویج شعائر حسینی تصریح کرد: بخش قابل توجهی از موقوفات استان با نیت برگزاری مراسم عزاداری سیدالشهدا (ع) و زنده نگه داشتن فرهنگ اهلبیت (ع) اختصاص یافته که نشاندهنده نگاه آیندهنگر واقفان است.
وی ادامه داد: بقاع متبرکه در ایام محرم علاوه بر میزبانی مراسم سوگواری، به پایگاههای فرهنگی و معرفتی تبدیل میشوند و برنامههای مختلفی با هدف تبیین مفاهیم عاشورایی و پاسخگویی به شبهات نسل جوان در این اماکن برگزار خواهد شد.
حجتالاسلام حیدریجناسمی با تأکید بر اینکه فرهنگ ایثار، شهادت و مقاومت برگرفته از مکتب عاشورا همواره پشتوانه معنوی ملت ایران بوده است، گفت: امروز نیز برای عبور از چالشهای فرهنگی و اجتماعی، بیش از هر زمان دیگری نیازمند تقویت این فرهنگ در سطح جامعه هستیم.
وی خاطرنشان کرد: تحقق این هدف نیازمند همافزایی دستگاههای فرهنگی و اجرایی است و بقاع متبرکه میتوانند به عنوان سنگرهای اثرگذار فرهنگی در مسیر ترویج ارزشهای دینی و انقلابی ایفای نقش کنند.
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