فریب بانک مرکزی با صدور ضمانت نامه های خاص

به گزارش خبرنگار مهر، در سی و یکمین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده بانک سرمایه قاضی مسعودی مقام خطاب به پرویز احمدی گفت: اتهام شما مشارکت در ۱۰ فقره خیانت در امانت به میزان ۶ هزار و ۲۳۷ میلیارد و ۶۵۰ میلیون قرائت و تحویل می‌شود به عنوان آخرین دفاع اگر مطلبی دارید بگویید.

متهم احمدی با حضور در جایگاه به دفاع از خود پرداخت و گفت: وزیر آموزش و پرورش به نیت خدمت به معلمان بنده را احضار کرد و من این مسئولیت را پذیرفتم. پنج و نیم ماه بیشتر در بانک سرمایه نبودم و از این مدت سه ماه سرپرست موقت بودم.

متهم با بیان اینکه در تصمیمات اجرایی دخالتی نداشتم گفت: در ارتباط با مشتریان خاطی وقتی اولین نشست آقای جهانبانی و هدایتی صورتجلسه شد و نه در هیئت مدیره بودم و این موضوع آقای مدلل رسید و پیگیری نشد بنده ۲۴ مورد اقدام و جلوگیری از تخلف در بانک انجام دادن که اخراج کلهر و قطع پای غندالی از بانک از جمله این موارد است همچنین ۲۲ مورد اقدامات تحولی انجام دادم.

وی با اشاره به یکی از بدهکاران بانک سرمایه گفت: آقای نعیمایی قبلا روحانی و رئیس انجمن موسیقی ایران بود و از بدهکاران بانک بود به محض ورود به بانک اطلاع دادم که نعیمایی می‌خواهد با یک سبد گل به بانک بیاید بنده هم اعلام کردم تا بدهی هایش را به بانک نداده اینجا نیاید. الان هم در زندان اوین است.

متهم احمدی با بیان اینکه فرصت پنج ماهه زمانی نبود که من سیستم ها و تشکیلات را در بانک کشف کنم؛ گفت: امضای بنده هم تاثیر چندانی نداشت و سیستم نظارتی عمل شعب را مقایسه کرده تا مشخص شود به درستی عمل کرده است و اگر مشکلی وجود داشت چرا برخوردی صورت نگرفت.

وی تصریح کرد: هفتاد درصد اعتبارات در بانک ها تا سطح کمیته اعتبارات داده می شود و تعداد کمی به هیات مدیره ارجاع می شود.

نماینده دادستان تهران در ادامه با حضور در جایگاه نسبت به اظهارات متهم خادم که روز گذشته صحبت کرده بود، گفت: در سال ۹۵ هیأت مدیره مصوبه ای تحت عنوان موافقت اصولی داشته و از طریق آن مبالغی به شرکت پایدار قشم ریخته و در مصوبه‌ای دیگر هشتصد میلیارد به ریخته گران داده می شود.

رسول قهرمانی تصریح کرد: برای بنده به عنوان مدعی‌العموم دشوار است که بپذیرم خادم از اینکه وجوه به پایدار قشم منتقل شود و در آنجا حیف شود اطلاع نداشته است.

وی گفت: خادم در شرکت سایه گستر تحصیل منفعت داشته اما هنوز مستندات آن را ندیدم.



نماینده دادستان تاکید کرد: اظهارات آقای احمدی در رابطه با حواشی بانک درست است و تیم متشکل از بخشایش و کاظمی وقتی با ممنوعیت در ارایه تسهیلات مواجه می شوند قانون را دور می زنند و راه دیگری انتخاب می کنند.

قهرمانی ادامه داد: با صدور ضمانت نامه به نوعی بانک مرکزی را فریب می‌دهند و اعلام می‌کنند وقتی ضمانت‌نامه صادر کردیم ۱۰ درصد آن را وصول می کنیم. به همین جهت بانک مرکزی فریب می خورد اگر چه سیستم نقدی بانک افزایش می‌یابد اما ضمانتنامه ها در بستر قانونی صادر نمی شود گفته شده که غندالی در برخی جلسات در صورت صدور برخی ضمانتنامه ها را می داده است، بر چه اساس این ها اجرا می شده است؟

اگر برای صندوق ذخیره فرهنگیان هم بوده چرا گزارش اعتباری نداشته است سوال من این است که شما چطور آنها را امضا کردید؟

متهم احمدی در ادامه دفاعیات خود گفت: در مورد نحوه مصرف تسهیلات من نمی‌توانم کنترل کنم وقتی شرکت دولتی طرف حساب باشد هیچگونه نمی‌شود فکر کرد که شرکت دولتی مشکل دار باشد.



قاضی مسعودی مقام در واکنش به این سخنان متهم گفت: پول ها و گوشت ها برده شده رضوی هم هیچ پرداختی نداشته است آن وقت شما اینطور می گویید.

نماینده دادستان هم در واکنش به سخنان قاضی گفت: روی هر ملک رضوی که دست می‌گذاریم می بینیم در رهن بانک های دیگر است.

احمدی ادامه داد: یک روز آقای سیف به من زنگ زد و من ماجرا را برای ایشان تعریف کردم او هم وقتی اوضاع بانک را شنید گفت پای غندالی را از بانک سرمایه قطع کن.

متهم به پرداخت طلب ۴۰۰ میلیونی معلمان اشاره کرد و گفت: نیت من خدمت به معلمان بود به طوریکه حتی ۴۰۰ میلیون تومان از معوقات و حقوق طلب معلمان را به زور پرداخت کردیم نزد نوبخت و حتی بانک مرکزی رفتیم آنها گفتند نمی توانیم پرداخت کنیم در نهایت نزد همتی بانک ملی رفتند قرار شد ۶۰۰ میلیون تومان را به آنها پرداخته و ۴۰۰ میلیون تومان را پرداخت کنیم.

وکیل حیدرآبادی متهم متواری پرونده بانک سرمایه با حضور در جایگاه به دفاع از موکل خود پرداخت و گفت: موکلم باتوجه به اقداماتی که در بانک سرمایه داشته است شایسته تقدیر و نه توهین است.

وی در خصوص غیبت موکلش گفت: دختر موکلم مبتلا به یک بیماری حاد می شودو شورای پزشکی یکی از بیمارستان‌های داخلی با توجه به وضعیت بیماری، با اعزام بیمار به خارج از کشور موافقت می‌کند. البته لازم به ذکر است یک کلینیک در بیمارستانی در بارسلونا روی این بیماری کار می‌کند و به همین دلیل آنها هم به آنجا مراجعه می‌کنند.

وی در خصوص تحصیل مال نامشروع از سوی موکلش توضیح داد: پرداخت حقوق بدون مصوبه برای موکل بنده نبوده است، اگرچه در کیفرخواست این طور لحاظ شده است اما طبق مصوبه‌ای برای موکل، یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال از ابتدای ۹۴ مصوب می‌شود و با توجه به اینکه بانک خصوصی بوده است موضوع حقوق‌های نجومی مطرح نیست. در رابطه با این مصوبه امضای هیئت مدیره هم وجود دارد البته من احساس می‌کند امضای آقای هادی پاک شده است.

وی ادامه داد: موکلم در اسپانیا درگیر بیماری فرزندش است حتی نماینده حقوقی بیمارستان آنجا نامه‌ای به موکل داده مبنی بر اینکه ۴۴ هزار و ۷۸۰ یورو به بیمارستان بدهکار هستید که باید نسبت به پرداخت آن اقدام کنید. با توجه به وضعیت حساب‌های موکلم در ایران درخواست دارم اقدامی صورت گیرد که بتواند هزینه بیمارستان فرزندش را پرداخت کند.

وکیل متهم متواری پرونده بانک سرمایه گفت: معذوریت‌هایی که بر اساس این دادگاه پلیس اینترپل به اعمال می‌کند گفته شده که فقط باید در بارسلونا بماند این در حالی است که ممکن است موکلم برای پیگیری کارهای درمانی فرزندش مجبور به خروج از این شهر باشد تقاضا دارم این مسئولیت‌ها و محدودیت‌ها برداشته شود تا وی بتواند کارهای درمانی فرزندش را انجام دهد.

قاضی مسعودی مقام در واکنش به این سخنان وکیل متهم حیدرآبادی‌پور گفت: زحمت بکشند خودشان تشریف بیاورند و همسرشان ادامه درمان دخترشان را پیگیری کند.

رسول قهرمانی در ارتباط با متهم حیدرآبادی که اکنون در خارج از کشور است گفت: لازم می دانم در مورد این متهم توضیحات کلی ارائه دهم.

وی افزود: زمانی که بخشایش در سال ۹۱ مدیرعامل بانک سرمایه بود که فساد فعلی بانک منعقد می‌شود و بخش اقداماتی را در این زمینه انجام می‌دهد پس از آن سعی می‌شود تا زمینه‌های فساد برچیده شود و در مرحله بعد درخشنده روی کار می‌آید درخشنده متوجه داستان می‌شود همکاری نمی‌کند تا وقتی که غندالی کودتا می‌کند و درخشنده را کنار زده و به صورت غیرقانونی خودش سرپرستی بانک سرمایه می‌شود.

غندالی چهار ماه سرپرست بانک سرمایه بوده و بانک مرکزی هم در این دوران ایراداتی را می‌گیرد و پس از آن سلب صلاحیت وی را اعلام می‌کند.

قهرمانی ادامه داد: با توجه به اینکه این افراد به شبکه فساد وصل بودند در بیرانوند این نقاط ضعف را شناسایی می‌کنند و نهایتاً تصمیم می‌گیرند که بیرانوند را روی کار بیارند و سو استفاده کنند و در نهایت بیرانوند هم با این تیم همکاری نمی‌کند، سپس بحث می‌شود که چه کسی بیاید که از داستان مطلع نباشد در نهایت پست قائم مقامی را تعریف و ضیایی را روی کار می آورند ضیایی هم دچار اختلافاتی با تیم می‌شود حالا باید فرد جدیدی بیاید چه کسی بهتر از حیدرآبادی پور؟

نماینده دادستان ادامه داد: حیدرآبادی قبل از آنکه به بانک سرمایه بیاید مدیرعامل یکی از شرکتهای تأمین اجتماعی به نام آتیه صبا بوده است که یکی از اعضای هیئت مدیره آن شرکت، بخشایش (از مدیران بانک سرمایه) بوده است این شرکت چه اقداماتی داشته است؟ اولین جرقه‌های ضمانت نامه‌های بانکی در آتیه صبا بوده است به عنوان ضمانت خواه ورود می‌کند و حیدر آبادی به عنوان مدیرعامل از شعبه سینما آزادی بانک سرمایه ضمانتنامه می‌گیرد.

حیدرآبادی ضمانتنامه ها را به چه کسی می داده و با چه کسی قرارداد کارگزاری بسته است؟

قهرمانی ادامه داد: وی با محمد امامی قرارداد می‌بندد اینها ضمانتنامه ها را می‌گرفتند و کار را تحویل محمد امامی می‌دادند لازم به ذکر است آتیه صبا همچنان بدهی دارد بنابراین اولین ضمانتنامه ها توسط شرکت مطلوب حیدرآبادی بوده و از طرفی با محمد امامی ارتباطاتی داشته است.

وی ادامه داد: حیدرآبادی که روی کار می‌آید ملک‌هایی هم داشته که اکنون توسط وکیل حقوقی خود در حال جابجا شدن بود در نهایت بازپرس آن را متوقف کرد البته در مورد منشأ این املاک صحبت‌هایی مطرح است. در رابطه با اینکه حیدرآبادی با چه کسانی و چه افرادی در ارتباط بوده اطلاعات بیشتری داریم که به وقتش می‌گویم.

قهرمانی با بیان اینکه حیدر آبادی هم بر سر تضاد منافع با تیم به مشکل بر می‌خورد گفت: پس از آن حیدر آبادی شروع به افشاگری‌های جهت داری می‌کند و در حالی که سوت زن نبوده شروع به سوت زنی می‌کند و یک سری فسادها را اعلام می‌کند البته که اعلام این فسادها برای مقابله با فساد نبوده بلکه برای مقابله با خانی مدیر عامل بانک سرمایه بوده است.

وی در رابطه با خروج متهم از کشور گفت: در نهایت ایشان از کشور می‌رود البته ما از طریق اشخاص به ایشان پیغام دادیم و ایشان باید می‌آمدند و پاسخ می‌دادند و در نهایت شاید با توجه به وضعیتی که فرزندشان دارند اجازه خروج از کشور داده می‌شد.

نماینده دادستان تهران با بیان اینکه حیدرآبادی مهره گماشته شده از سوی متهمان بوده است، گفت: همچنین او با متهمان در ارتباط بوده است.

وکیل متهم حیدرآبادی خطاب به نماینده دادستان گفت: آیا از قبل این همکاری‌ها عایدی نصیب حیدرآبادی‌پور شده است که نماینده دادستان پاسخ داد ملک‌هایی داشته که به آن اشاره شد.

در ادامه قهرمانی نماینده دادستان تصریح با اشاره به اظهارات متهم بیرانوند گفت: برخی اقدامات بیرانوند تناسبی با اقدامات حرفه‌ای او ندارد.

وی درباره تهاتر صورت گرفته گفت: مصوبه‌ای تحت عنوان تهاتر تصویب می‌شود که متهمان ملک بدهند به طوری آقای رنجبر برای بدهی شرکت پیش از این سررسید تسهیلات برسد برای تسویه ملک می‌آورد در نتیجه آقایان با مصوبه‌ای که در هیئت مدیره تصویب می‌کنند موجب می‌شوند که متهمان قبل از سررسید تسهیلات برای گران‌نمایی طمع کنند و ملک بیاورند.



نماینده دادستان تهران با بیان اینکه اگر بخواهیم منصفانه بگوییم در خصوص ملک لواسان اتهامی متوجه آقای بیرانوند نیست، گفت: اما در خصوص ضمانت نامه‌های شرکت‌های کارتن‌خواب اظهارات متهم با توجه به اقدامات در دیگر بانک‌ها قابل قبول نیست.



وی با اشاره به اطاعت بی‌چون و چرای متهم بیرانوند گفت: مشکل دیگر بیرانوند این بود که بی چون و چرا اطاعت می کرد و در مهره‌گزینی آقای غندالی و امامی نقش داشت به طوری که وی، پویان‌مهر را به بانک می‌آورد و دیگر مدیران شعب نیز توسط او به بانک آمدند.

متهم بیوانوند در آخرین دفاع گفت: مصوبه مربوط به تهاترها در زمان بخشایش صورت گرفت، برای بنده جنگ روانی راه می‌انداختند و سر مسائل حاشیه‌ای و کوچک مرا عصبی می‌کردند تا امضاها را از من بگیرند.

وی افزود: اعتماد من را جلب کرده بودند و من فکر نمی‌کردم انسان‌های خائنی به بانک بیاییند در محاسبات خود خیانت صندوق ذخیره فرهنگیان و مدیران ارشد آن را به عنوان کسانی که مورد تایید نظام هستند را ندیده بودم.

قاضی مسعودی مقام با اعلام ختم این جلسه از دادگاه گفت: آخرین دفاع از متهم ضیایی بعد از ظهر روز شنبه ۲۳ شهریور ماه برگزار می‌شود و روز شنبه نیز جلسه دادرسی پرونده پتروشیمی برگزار خواهد شد.