هزینه راهسازی درکهگیلویه وبویراحمد چندین برابر دیگر استانهاست

به گزارش خبرنگار مهر، حسین کلانتری پیش از ظهر چهارشنبه در نشست شورای ترافیک استان، افزود: توپوگرافی استان به نحوی است که با هزینه یک کیلومتر راهسازی در استان می توان ۴ کیلومتر راهسازی در برخی استان های همسایه داشت.

کلانتری با اشاره به تعداد بالای فوتی های عابرین پیاده در استان، ابراز داشت: پل ها، نقاط توقف و مسیرها باید با نگاه کارشناسی شده بررسی و اقدامات لازم در این محور اجرایی شود.

وی ابراز داشت: باید رشد عملکرد دستگاه ها از نظر کمیت نیز شکل بگیرد و بررسی ها در این بخش را خواهیم داشت.

استاندار با اشاره به اهمیت فرهنگ ترافیک، عنوان داشت: برنامه های آموزشی و فرهنگ ترافیک صداو سیما باید به نزدیک ترین زمان به برنامه های پر بیننده برسد.

کلانتری به توسعه زیرساختی درون شهری در استان اشاره کرد و بیان داشت: راه اندازی چراغ عابر پیاده، ارتقای روشنایی و اصلاح سرعت گیرهای غیر استاندارد در سطح استان مورد تاکید است.

استاندار با تاکید بر اصلاح نقاط حادثه خیز، گفت: همچنین با توجه به نزدیکی فصل بارش ها، توجه جدی به محور یاسوج به سپیدان ضروری است.

کلانتری خواستار توجه مناسب به کمربندی یاسوج شد و گفت: مشکلات موجود در این محور نیز باید با نگاه کارشناسی شده دستگاه ها و همکاری همه جانبه رفع شود.