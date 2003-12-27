ستاد بحران زلزله در بيمه ايران تشكيل شد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روابط عمومي بيمه ايران، اين ستاد زير نظر معاونت فني بيمه ايران در تهران ، حوزه معاونت فني در استان کرمان و شعبه بيمه ايران در شهر کرمان تشکيل شده است.

بنا به دستور معاون اداري و مالي بيمه ايران ستاد امداد رساني براي کمک هاي نقدي و غير نقدي کارکنان بيمه ايران در ساختمان مرکزي اين شرکت تشکيل شده است.