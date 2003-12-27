۶ دی ۱۳۸۲، ۱۰:۳۶

ستاد بحران زلزله در بيمه ايران تشكيل شد

ستاد بحران زلزله در بيمه ايران زير نظر معاونت فني بيمه ايران تشكيل شده تا بلافاصله نسبت به خسارت زلزله كليه اماكن آسيب ديده داراي پوشش زلزله را رسيدگي و پرداخت خسارت اقدام كنند.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روابط عمومي بيمه ايران، اين ستاد زير نظر معاونت فني بيمه ايران در تهران ، حوزه معاونت فني در استان کرمان و شعبه بيمه ايران در شهر کرمان تشکيل شده است.
بنا به دستور معاون اداري و مالي بيمه ايران ستاد امداد رساني براي کمک هاي نقدي و غير نقدي کارکنان بيمه ايران در ساختمان مرکزي اين شرکت تشکيل شده است.

