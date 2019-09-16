اولین مانورترافیکی برای آغازسال تحصیلی جدید/بحران کمبودمعلم داریم

به گزارش خبرنگار مهر عبدالرضا فولادوند مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران در مراسم رونمایی از برچسب سرویس مدارس ویژه شهر تهران با بیان اینکه یک میلیون و ۲۰۰ هزار دانش آموز در کلاس های درس داریم و ۴۱ هزار کلاس که ۲۹ هزار کلاس آن مربوط به مدارس دولتی و مابقی مربوط به مدارس غیردولتی است، گفت: چهار هزار و ۹۰۰ مدرسه و مجموعه ۵۶ هزار همکار فرهنگی در حوزه تعلیم و تربیت در شهر تهران فعالیت می کنند. پروژه آغاز سال تحصیلی یک پروژه ملی و مهم است که از اواخر سال ۹۷ حدود ۱۸ هزار نیروی انسانی آماده سازی این پروژه را آغاز کرده اند. ۵ کارگروه تشکیل شده که یکی از کارگروه ها مربوط به ساماندهی نیروی انسانی است. در حال حاضر ما از کمبود شدید نیروی انسانی در مدارس رنج می بریم.

وی افزود: امسال ۷ هزار بازنشسته داشتیم که تنها ۴۹۰ نفر جذب کردیم که تا سال ۱۴۰۱ از مجموع ۵۶ هزار نیرو، ۲۱ هزار فرهنگی بازنشست می شود و عملاً بحران نیروی انسانی، تهران را تهدید می کند. این موضوع را با مقام وزارت در میان گذاشته ایم تا بتوان برای آن چاره اندیشی کرد.

مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران در ادامه با اشاره به اقداماتی که در حوزه سرویس مدارس انجام شده، اظهار داشت: سال گذشته حدود ۱۶۰ هزار دانش آموز در قالب دو هزار مدرسه تحت پوشش سرویس مدارس بودند. ۲۴ هزار خودرو نیز تحت نظارت ۳۰۰ پیمانکار فعالیت می کردند و تلاش کردیم رضایت اولیاء را در این حوزه جلب کنیم.

فولادوند با اشاره به مشکلاتی که سامانه سپند که مربوط به ثبت اطلاعات دانش آموزان، اولیای دانش آموز، مدرسه و رانندگان سرویس مدارس است، گفت: این سامانه مشکلاتی دارد و جوابگوی نیاز شهر تهران نیست. نباید همان سیاست ها که در خصوص شهرهای کوچک اعمال می کنیم برای مجموعه تهران نیز به کار بگیریم.

وی همچنین به وضعیت کلاس های درسی در شهر تهران اشاره و تصریح کرد: ۱۴ هزار کلاس درس در تهران نیاز به تخریب و بازسازی دارد.

در ادامه غلامحسین آرام نیز گفت: طبق روال سال‌های گذشته آیین رونمایی از برچسب سرویس مدارس انجام خواهد شد تا به وسیله‌ آن نظارت عالیه بر سرویس‌ها اعمال شود.

وی افزود: در ماده ۱۸ آیین‌نامه سرویس مدارس - که به تصویب هیات دولت نیز رسیده است - نظارت بر سرویس‌ها به عهده فرمانداری تهران، پلیس راهور، شهرداری، آموزش و پرورش و انجمن اولیا و مربیان قرار داده شده است. لذا این دستگاه‌ها باید با تعامل و همکاری مناسب نظارت عالی بر سرویس مدارس داشته باشند.

آرام ادامه داد: سال‌های گذشته مشکلات و اعتراض هایی از سوی اولیای مدارس وجود داشت اما از زمانی که این آیین نامه ابلاغ و اجرایی شده و کارگروه ساماندهی در شهر تهران تشکیل شده است، تعامل مناسبی میان دستگاه‌ها به وجود آمده و با حضور فعال اعضا وضعیت نسبت به سال‌های گذشته بهتر شده است.

معاون عمرانی فرمانداری تهران تاکید کرد:‌ توافق‌نامه پنج گانه‌ای میان دستگاه‌های مرتبط اجرایی شده که در حدود ۲۸ بند وظایف هر یک از دستگاه‌ها مشخص شده است. همچنین نحوه نظارت‌ها نیز به‌طور کامل مشخص شده و امسال نیز سامانه‌ «سپند» در سطح کشور فعال شده است تا پایش ناوگان دانش آموزی در سطح کشور از طریق این سامانه به‌طور کامل انجام شود.

در ادامه نماینده شهرداری در این جلسه با بیان اینکه در شهر تهران استانداردهای خودروهایی که در سرویس مدارس فعالیت می کنند از تاکسی ها نیز بیشتر است، گفت: ممکن است تاکسی ای اجازه تردد در شهر را داشته باشد اما اجازه آنکه به عنوان سرویس مدارس فعالیت کند را نداشته باشد.

وی افزود: تاکنون ۵۰ درصد برچسب سرویس مدارس آماده شده و خودرو و رانندگانی که قرار است به عنوان سرویس مدارس خدمات رسانی کنند، صلاحیت سنجی شده و این برچسب ها آماده توزیع هستند.

نماینده شهرداری تصریح کرد: ۷۵ درصد سرویس مدارس، خودروهای شخصی هستند که صلاحیت سنجی و ساماندهی شدند.

به گفته وی در این جلسه متوسط سن ناوگان سرویس مدارس ۷ سال و رانندگان نیز ۴۸ سال است.

نماینده شهرداری گفت: چند لایحه نظارتی در حوزه سرویس مدارس وجود دارد که لایحه نخست مربوط به مدیران مدرسه و لایحه دوم به صورت مشترک توسط پلیس و گشت های نظارتی مدیریت شهری انجام می شود اما مهمترین نظارت، نظارت اولیا است که از خود روهایی که برچسب سرویس مدرسه ندارند، استفاده نکرده و آن را به بخش نظارتی اطلاع دهند.

وی در خصوص سرویس مدارس استثنایی گفت: امسال شهرداری مانند سالهای گذشته در این خصوص اعلام آمادگی کرده و امیدواریم اعتبارات لازم در این خصوص فراهم شود.

در ادامه این جلسه سرهنگ مجید رضایی معاون حمل و نقل پلیس راهور با اشاره به اینکه برای نخستین بار در روز شنبه در بوستان ولایت مانور بازگشایی مدارس را خواهیم داشت، اظهار داشت: اقدامات خوبی برای روان سازی ترافیک در آغاز سال تحصیلی انجام شد.

سرهنگ رضایی با اشاره به اینکه رانندگان سرویس مدارس، دوره های ویژه ای می بینند که تاکنون ۱۲۰۰ نفر این دوره ها را گذرانده اند، گفت: کارت گواهینامه ای به این رانندگان داده می شود.

به گفته معاون حمل و نقل پلیس راهور، برای اینکه بار ترافیک صبحگاهی سنگین نشود، آموزش های لازم به کلیه سرویس های مدارس داده شده. به ویژه اینکه از پارک ماشین خود در مدارس پرمخاطب که بیشتر در معابر شمالی شهر هستند، پرهیز شود.

وی با انتقاد به اینکه برخی مدارس در خیابان ها و معابر مانند دولت، ولنجک و شریعتی قرار دارند، باعث ترافیک دائمی در ۶ ماهه دوم سال در این مناطق هستند، اظهار داشت: برخی مناطق پرمخاطب کنار بزرگراه ها قرار دارند که باید به دلیل سرعت بالای خودروها، بیشتر به ایمنی توجه کنند.

سرهنگ رضایی از آموزش و پرورش خواست در زمان تأیید مجوز ایجاد مدرسه به موقعیت جغرافیایی آن نیز توجه کندزیرا برخی از مناطق مانند ۱، ۳، ۴ و ۵ در زمان تعطیلی مدارس با معضل ترافیک روبرو می شوند.