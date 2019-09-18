گانتز: با شکست نتانیاهو ماموریتمان تمام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، «بنی گانتز» رهبر ائتلاف سفید و آبی پس از اعلام نتایج اولیه انتخابات در جمع هوادارانش گفت: منتظر نتایج نهایی خواهیم بود، اما به نظر می رسد مأموریت‌مان را محقق کردیم و به لطف شما، ائتلاف آبی و سفید به عنوان یک قدرت سیاسی اسرائیل باقی خواهد ماند.

گانتز افزود: یک مسیر طولانی و دشوار را طی کردیم؛ مأموریت سختی داشتیم و طبق نتایج موجود، نتانیاهو به خواسته اش نرسیده است و از سوی دیگر ثابت کردیم، اندیشه آبی و سفید کاملاً موفقیت آمیز عمل کرده است.

وی در ادامه افزود: امروز روند اصلاحات جامعه اسرائیل کلید می خورد و آن چه موجب نگرانی است، چالش های امنیتی نیست بلکه شکاف هایی است که در جامعه اسرائیل وجود دارد و باید آن را مرتفع کرد.

او اضافه کرد، با «آویگدور لیبرمن» رئیس حزب اسرائیل خانه ما، صحبت کرده و به دنبال آن است که با تمامی جریان های سیاسی صحبت کند.