به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل روابط عمومی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران اعلام کرد 10 نمایشنامه منتخب از سوی کارگردانانی چون رضا فیاضی، جواد ذوالفقاری و مریم کاظمی به صورت گردشی تا دی ماه امسال در فرهنگسراها روی صحنه میرود.
مدیر امور نمایش سازمان با اشاره به اینکه اکثر مخاطبان نمایشنامهها را کودکان و نوجوانان تشکیل میدهند، گفت: "قصد داریم آثاری را نیز برای بزرگسالان اجرا کنیم، اما تا رسیدن به شرایط مطلوب زمان لازم داریم." علی اکبر قاضی نظام از بررسی آثار جشنواره نمایشنامهنویسی مشاهیر اسلام خبر داد و افزود: "در سال جاری واحد سیار نمایش راهاندازی میشود و این واحد در مدارس، پارکها، فرهنگسراها، بیمارستانها، کارگاههای آموزشی و آسایشگاههای معلولین تئاتر اجرا میکنند."
وی از همکاری با اداره کل هنرهای نمایشی معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خبر داد و گفت: "سال گذشته در کنگره بزرگداشت تئاتر، جشواره تئاتر فجر و آئینهای عاشورایی همکاری داشتهایم و هر تئاتری که در چارچوب قوانین وزارت ارشاد و نظام قابلیت اجرا داشته باشد، میتواند از خدمات سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران برای اجرای نمایش استفاده کند."
برگزیدگان نخستین مسابقه نمایشنامهنویسی کودک و نوجوان به صورت گردشی در فرهنگسراهای تهران روی صحنه میروند.
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