به گزارش خبرنگار مهر به نقل از راشاتودی، کانادا، دومین کشور بزرگ جهان از لحاظ مساحت است، که یکی از بالاترین تراکمهای شهری در تمام جهان را دارد. اما هیچکدام از شهروندان آن حق مالکیت بر زمینهای کشور خود را ندارند.
مالک کل زمینهای کانادا تنها ملکه الیزابت دوم انگلیس است. او همچنین رییس دولت کانادا محسوب میشود.
قانون کانادا در بیشتر استانهای آن تکامل یافته است بنابراین به جای این که کاناداییها مستقیما صاحب زمین شوند، آن را تصرف میکنند. این به معنای این است که آنها فقط مالک منافعی در این ایالت هستند.
تنها ۹.۷ درصد از کل زمینهای کانادا مالک خصوصی دارد، در حالی که باقی زمینها زمینهای سلطنتی هستند. این زمینها توسط نهادها و ادارات مختلف دولت کانادا، از طرف ملکه انگلستان اداره میشوند.
از کل زمینهایی که متعلق به ملکه است ۵۰ درصد توسط دولتهای استانی اداره میشوند و اداره سایر آنها هم توسط دولت فدرال انجام میشود. تمام این زمینها به عنوان زمین عمومی (زمینهای سلطنتی) نگهداری شده و بیشتر برای پارکهای ملی، جنگلها، مساکن خصوصی و کشاورزی، استفاده میشوند.
طبق جدیدترین تخمینهای سازمان ملل، جمعیت کنونی کانادا، بیش از ۳۷ میلیون نفر است.
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