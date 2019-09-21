به گزارش خبرگزاری مهر، آیتالله سیدمهدی میرباقری روز گذشته در دومین گردهمایی فعالان مردمی جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی و چهارمین همایش هیأتهای فعال در عرصه اربعین که با همکاری مسجد مقدس جمکران در شبستان کربلا این مسجد مقدس برگزار شد، از ائمه اطهار(ع) بهعنوان ارکان جامعه مؤمن نام برد و اظهار کرد: لازمه تشکیل جامعه مؤمن و رسیدن به اهداف عالی اسلام تبعیت از امام و مطیع رهبر بودن است که میتواند موجب انسجام جامعه و حرکت در مسیر درست شود.
وی اضافه کرد: امتسازی یکی از اهداف مورد نظر ائمه اطهار(ع) است که در دورانهای مختلف دنبال شده اما این اصل نیازمند تبعیت مردم از امام است.
استاد حوزه علمیه قم با بیان اینکه مراسم حج برای رسیدن به امام بود، عنوان کرد: برخی از حج برداشت نادرستی دارند چراکه حج بدون امام و تبعیت از فرمان ایشان مورد نظر دین نیست.
وی با اشاره به اینکه جامعهای که حول امام شکل میگیرد جامعه کریمان است، ادامه داد: رابطه مردم با امام بر اساس کرامت تنظیم شده است و آن چیزی که مردم را در اربعین حسینی گردهم میآورد همین عنصر کرامت است.
میرباقری مطرح کرد: افرادی که از تقوای بیشتری برخوردارند به امام نزدیکتر هستند و از کرامت بیشتری بهره مند میشوند. مطرح کرد: رابطه جامعه امامی کریمانه است درحالیکه رابطه جامعه غیر امامی سوداگرانه بوده و هر انسانی در این جامعه فقط به دنبال منفعت خود است و فقط به داشتن اخلاق تظاهر میکند.
وی ادامه داد: ریشه جامعهای که در آن اماممحور است حب به خداوند متعال است که منجر به محبت انسانها به یکدیگر میشود، اگر انسان به آخرت ایمان داشته باشد مقابل ظلم ساکت نخواهد ماند و به کمک مظلوم خواهد پرداخت.
کارشناس مذهبی رسانه ملی با تاکید بر اینکه رابطه جامعه امامی بر اساس اخلاق و محبت است، تصریح کرد: در اربعین حسینی مؤمن در راستای محبت به امام دست به جیب خود میکند و از داشتههای خود میگذرند تا اخلاق و محبت را به نمایش گذارد.
وی از زیارت بهعنوان یکی از ارکان شکلگیری امت نام برد و گفت: زیارت امام حسین(ع) امتساز است و امت اسلامی نیازمند امام و عاشوراست.
میرباقری با تاکید بر اینکه رفت و آمدها موجب انتقال فرهنگها میشود، عنوان کرد: برخی از سر غفلت و برخی از روی عمد برنامهریزی میکنند تا با افزایش مهاجرتها و تورهای اروپایی فرهنگ غربیها را به ملت ایران تحمیل کنند؛ اربعین جامعه را به سمت امت و تمدن اسلامی حرکت میدهد که منجر به ظهور میشود اما برخی با ترویج فرهنگ غربی مقابل حرکت اربعین و فرهنگ زیارت قرار دارند.
عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به اینکه شکلگیری امت حول امام اقتضای خود را دارد، گفت: جامعهای که به ایمان و تقوا نزدیکتر است به امام نزدیکتر خواهد بود چراکه فردی که از ایمان و تقوا برخوردار نیست در جامعه امامی جایگاهی نخواهد داشت.
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