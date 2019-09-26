توجه به سلیقه توده مردم در جشنواره تلاوت های مجلسی

به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به رهنمود های قرآنی مقام معظم رهبری در خصوص اهمیت جلسات قرآن که فرمودند:«جلسات قرآنی را افزایش بدهید، هرچه میتوانید تعلیم و تعلّم قرآن را زیاد کنید؛ معانی قرآن، مفاهیم قرآن، اینها را زنده کنید.» می توان گفت که وجود و گسترش فعالیتهای مردمی و اهمیت پایگاه هایی برای حفظ فرهنگ قرآنی ضرورتی بس بزرگ بشمار می رود.

در حال حاضر جامعه کنونی ما علاوه بر عمیق سازی معانی قرآنی نیاز بزرگی به بستر سازی مناسب در جهت شور و اشتیاق جوانان و نوجوانان به سمت قرآن دارد. برهمین اساس حضرت آیت الله خامنه ای در محفل انس با قرآن کریم که هر ساله اول ماه مبارک رمضان برگزار می شود بر این ضرورت تاکیدات ویژه ای را ابراز کردند.

ایشان در آن محفل زنده کردن دوره های خانگی و جلسات قرآنی را متذکر شدند و گفتند:«به نظر من یکی از کارهایی که خیلی مهم است، عبارت است از اینکه ما دوره‌های قرآن را، جلسات قرآن را زیاد کنیم. یکی همین دوره‌های خانگیِ قرآن بود، یکی همین قرآن [خواندن] در مساجد یا در حسینیّه‌ها بود. مساجد را پایگاه قرآن قرار بدهید. دو جور هم میشود جلسه‌ی قرآنی تشکیل داد: یکی همین که دُور هم جمع بشوند و یک استادی بنشیند آنجا، بخوانند، قرآنِ افراد را تصحیح کند، نکات را بگوید، تذکّرات را بگوید؛ این یک جور است. یک جور هم این است که جمع بشوند، یک نفر برود روی منبر، بنا کند قرآن خواندن، و نیم ساعت، یک ساعت قرآن بخواند -مثل منبری‌ای که منبر میرود و شما می‌نشینید پای منبرش، قرآن‌خوان، تالی قرآن، تلاوت‌گر برود روی منبر بنشیند و شروع کند به قرآن خواندن- شما هم بنشینید گوش کنید، [قرآن را] باز کنید، از روی قرآن نگاه کنید که این کار البتّه یواش‌یواش معمول شده»

جلسات خانگی بدور از هیاهو می توانند اثر گذاری بیشتری در روح و جان مخاطبانشان داشته باشند. این جلسات خانگی عموما متشکل از مردمی است که تنها دوستدار کلام الهی هستند اخیراً به همت گروهی از دلسوزان قرآن و علاقمندان قرآنی، برنامه ای تحت عنوان جشنواره تلاوت های مجلسی در سطح جلسات قرآنی شهر تهران برگزار گردید و بعد از گذشت سیزده دوره این جلسات در سطح کل کشور برپا می شود طبیعتاً برای اجرای یک حرکت قرآنی و تأثیرگذار به شکلی که این اثرگذاری در سطح جامعه نمود پیدا کند همگان برداشت می کنند که نیازمند بودجه ای کلان باید بود اما جشنواره تلاوت های مجلسی بدون هیچ پشتوانه دولتی توانسته از حمایت بینظیر مردم و استقبال آنها برخوردار گردد.

گسترش تلاوت های مردم محور، ایجاد زمینه های انس با قرآن کریم، ارتقاء ظرفیت شنوایی مخاطبین، شنیده شدن صحیح قرائت کلام الله از لسان قاریان، توجه به ذائقه و خواسته مخاطبین عام که به عنوان اصلی ترین مخاطبین تلاوت مطرح می باشند،ترویج فرهنگ تلاوت قرآن و مهجوریت زدایی از قرآن کریم، ایجاد زمینه هایی جهت تشویق و سوق مرم به سمت کلام خدا، ارتقاء سطح کیفی و فنی قاریان، یادگیری مسائل هنری و فنی به شکل غیرمستقیم توسط مخاطبین از جمله ویژگی هایی است که میتوان به عنوان نقاط مثبت این جلسات به آن اشاره کرد.

داوود جعفری طراح و دبیر جشنواره تلاوت های مجلسی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص چهاردهمین دوره این جشنواره گفت:چهاردهمین جشنواره تلاوت های مجلسی از اواسط مهرماه تا بهمن ماه و اوائل دهه فجر در هر استان کشور و در چند مرحله مقدماتی،نهایی و فینال فینالیست ها برگزارخواهد شد.

وی ادامه داد:در این دوره از جشنواره از انتخاب برترین قاری مردمی کشور تجلیل خواهد شد مرحله ابتدایی در 31 استان و در شهرهایی انجام خواهد شد که مرکز استان نیستند.توجه ما بیشتر به شهرهایی که عموما مناطق محروم و کم برخوردار هستند و فعالیتهای کمی در آنها صورت میگیرد،برگزار میشود.

جعفری با تاکید بر اینکه انتخاب برترین قاری برگزیده کشوری در تهران در همزمان با ایام دهه مبارک فجر رقم خواهد خورد، ادامه داد:مرحله فینالیست ها و فجر تلاوت چهاردهم که انتخاب برترین قاری برگزیده کشوری در تهران است همزمان با ایام دهه فجر برگزار خواهد شد و مشارکت سه میلیون نفر برای رای به نفر برگزیده را پیش بینی کرده ایم.

وی ادامه داد:بر همین اساس با مراجعی مانند رسانه ها و اپراتورهای مختلفی برای رای گیری به صورت پیامکی رایزنی کرده ایم که این روش هیچ هزینه ای برای مخاطبین و شرکت کنندگان ندارد ضمن اینکه این تلاوت ها از طریق رسانه ملی از شبکه قرآن،رادیو قرآن، پخش مستقیم اینستاگرامی از چند طریق برای مردم قابل دسترس است و عموم مردم میتوانند آن را رصد کنند. بعد از پایان تلاوت ها مخاطبان بیست دقیقه فرصت دارند تا به نفرمنتخب خود رای بدهند وکسی که با رای مردم انتخاب می شود به عنوان برترین قاری مردمی معرفی خواهد شد.

دبیر جشنواره تلاوت های مجلسی با اشاره به همکاری شورای عالی شهرداری تهران در این دوره افزود:دراین دوره جشنواره،مهمانانی ازچند کشور اسلامی به عنوان مهمانان ویژه در برج میلاد حضور خواهند داشتو همچنین با هماهنگی های انجام شده با شهردار تهران جناب حناچی و شورای عالی قرآن شهردای سی نفر ازشهرداران پایتخت کشورهای اسلامی را دعوت کرده تا این مراسم را از نزدیک مشاهده کنند.

وی با تاکید بر اینکه نیازمند اجرای طبق روال وبرنامه ریزی شده هستیم گفت:اگرهمه امور بر طبق روال پیش رود امیدواریم در سال آینده جشنواره تلاوت های مجلسی در سطح بین الملل را، با رویکرد کاملا مردمی برگزار کنیم.

جعفری افزود: البته شیوه انتخاب ها کاملا کلیدی است. امیدواریم با یاری مردم به هدفمان که گسترش فعالیتهای قرآنی در شهرهای محروم و کم برخورداری که فعالیتهای فرهنگی در آنجا کمتر انجام می شود برسیم و جلسات قرآنی پرشور تر و پر رونق تری داشته باشیم.

طراح جشنواره مردمی تلاوت های مجلسی با اشاره به همکاری معاونت قرآن و عترت وزرات فرهنگ و ارشاد اسلامی ادامه داد: نگاه اولیه ما به جلسات سنتی قرآن در شهرهای محروم است و اینکه هیچ تریبونی برای موسسین این جلسات وجود ندارد و همین جا ازکلیه موسسات قرآنی که در شهرشان این جشنواره برگزار می شود خواهشمندیم که با ما همکاری های لازم را داشته باشند.

وی ادامه داد: ما در حال پذیرش شهرها و استانهای مشتاق برپایی جشنواره هستیم ومتقاضیان می توانند با شماره 09121472413تماس گرفته و اعلام آمادگی خود را مبنی بر برپایی تلاوت مجلسی داشته باشند و فرم درخواست را تکمیل کرده و اگر توانایی برگزاری داشته باشند با آنها هماهنگ می شود . این مراسم در جلسات قرآنی شهر برگزار شود.

جعفری در خصوص ملاک ارزیابی قاریان گفت: طبق روالی که در سیزده دوره قبلی داشتیم کلیه افرادی که به صورت شاخص به فینال جشنواره معرفی می شوند.چهارنفر به عنوان ناظر جشنواره طبق آیین نامه عمل خواهند کرد که نمره داده و ارزیابی میکنند اما بیشترین شیوه انتخاب قاریان رای خودشان است که توسط مردم کسب می شود.قاریان در جلساتی که تلاوت دارند یک نفر از زعم مردم به عنوان برترین رای خواهد آورد و به عنوان موفق ترین فرد شهر یا استان به مرحله فینال راه پیدا میکند.

وی با اشاره به اینکه در مرحله فینال فجر تلاوت برترین قاری سال مردمی توسط مردم انتخاب می شود، تصریح کرد: ما تجربه مان میگوید مردم به شعور انتخاب اصلح ترین فرد رسیده اند. در این جشنواره ما بخشی را داشتیم که مانند مسابقات قرآن و روال عادی نفرات برتر با قوانین آیین نامه ای دربخش های صوت و وقف و ابتدا و تجوید مورد ارزیابی قرار میگیرد تا به عنوان حافظ و قاری انتخاب شود.اما آنچه که هدف جشنواره تلاوت مجلسی است چیزی که ما در سیزده دوره قبل آن را مشاهده کردیم شناخت خصوصی مردم با شناخت هیات داوران کاملا منطبق و با یک شناخت است و فردی را که ناظرین و داوران انتخاب کرده اند با فردی که به صورت مردمی منتخب شده بود یکی بوده است و این نشان دهنده این است که مردم نیز فهم خوبی از شاخص ها و معیارهای انتخاب دارند.

وی با اشاره به برگزاری سیزده دوره در گذشته افزود: افتخار ما این است که از هیچ ارگانی حمایت نمی شویم و کلیه هزینه های جشنواره توسط خود مردم دریافت و هزینه می شود و هیچ کس تا کنون انتفاعی نبرده است و همان گونه که مجلس عزای امام حسین چرخانده می شود مجلس تلاوت های مجلسی نیز به همان روش و هیاتی اداره می شود. سود و لذت آن را مردم میبرند و انتخابها نیز بر عهده مردم است.

جعفری با اشاره به اینکه کیفیت این جلسات با مسابقات سازمان اوقاف و امور خیریه برابری می کند، افزود: مثبت بودن و بدون استرس بودن این جشنواره و نبود قواعد و قانون خشک مسابقات قرآنی از جمله ویژگی ها و نکات بارز این جشنواره است و تنها ما بستری را فراهم میکنیم تا افرادی که مدعی هستند امکان فعالیت در سطح کشور به عنوان مبلغ قرآن را دارند بسیج شده و خود را در این جشنواره محک بزنند.