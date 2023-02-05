به گزارش خبرگزاری مهر، شامگاه روز گذشته فینال جشنواره ملی و بینالمللی تلاوتهای مجلسی در شش منطقه مختلف شهر و استان تهران با حضور ۳۷ شرکتکننده در بین بسیاری از مشتاقان کلام وحی برگزار شد.
شش گروه منتخب از ۲۴ استان در قالب گروههای شش و هفت نفره برای کسب عنوان برترین قاری سال ۱۴۰۱ جمهوری اسلامی و اخذ اعتماد به رأی مردم به نقاط مختلف شهر و استان تهران اعزام شدند.
مناطقی که مستعدترین مستمعین قرآنی استان تهران را بهخود جلب و باعث ایجاد شور و شفع قرآنی در شب میلاد مولای موحدین علی ابن ابیطالب (ع) شدند.
شرکتکنندگان بعد از نماز مغرب و عشا تلاوتهای خود را تا پاسی از شب در برخی نقاط انجام و در نهایت بعد از پایان تلاوتها در مناطق مختلف اعلام شده نتیجه آرا مردمی و اخذ تنها داور این مجالس که اساتید قرآنی شهر و استان تهران بودند به صورت زیر اعلام شد.
گروه یک یونس شاهمرادی
گروه دو سیدصادق مسلمی
گروه سه سیدمحمد طاهایی
گروه چهارم ابراهیم فلاح تبسمچهره
گروه پنجم محمدمهدی کهکشانی
گروه ششم سیدجاسم موسوی
این افراد به عنوان مدعیان فجر تلاوت توانستند جواز حضور در مرحله هفتمین فجر و انتخاب برترین قاری سال جمهوری اسلامی ایران از دیدگاه مردمی را کسب کنند.
در هر شش گروه اعزامی و در هر یک از مجلس برگزار شده رأی فنی تنها داور جلسه و مستمعینی که در مجلس حاضر بودند بر سر انتخاب نفرات اول هر گروه برابر و متفق القول بوده است.
یادآور میشود منتخبان این شش گروه نیز به سومین دوره مسابقه قارئ الجمهور اعزام خواهند شد.
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